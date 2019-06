M/V van de week | Louis Jonckheere & Pieterjan Bouten

De eeneiige tweeling stuwt hun Gentse softwarebedrijf naar Silicon Valley-allures.

No risk, no glory! Met die zin stelt Louis Jonckheere, samen met Pieterjan Bouten de drijvende kracht achter het Gentse softwarebedrijf Showpad, zich voor op de fotodeelapp Instagram. Het duo bewees deze week naar die woorden te leven. Showpad, dat een digitaal platform voor verkoopteams aanbiedt, haalde in een kwantumsprong 70 miljoen dollar aan kapitaal op.

Showpad staat zo op de drempel van de exclusieve club van unicorns, private groeibedrijven met een waardering van meer dan een miljard dollar. Eerder dit jaar traden de Brusselse dataspecialist Collibra en het Gentse webhostingbedrijf Combell al toe. Tegelijk nadert Showpad de kaap van 100 miljoen dollar omzet. En het bereidt zich voor op uitbreiding naar Azië, na Europa en de VS het derde continent voor het bedrijf.

Bouten en Jonckheere zijn de synchroon draaiende motoren achter een verhaal met Silicon Valley-allures. Bouten is CEO, Jonckheere productbaas (‘CPO’). Maar dat zijn maar titels. Bouten en Jonckheere delen als een eeneiige tweeling de leiding van het bedrijf, klinkt het in hun nabije omgeving. ‘Pieterjan en Louis delen alles, ze spreken elke dag een halfuur of een uur met elkaar’, zegt iemand die al jaren van dichtbij betrokken is.

De as tussen beiden werd gesmeed bij Netlog. Bouten en Jonckheere werkten beiden kort voor het Gentse sociale medium, dat midden jaren 2000 zijn hoogtepunt beleefde met tientallen miljoenen gebruikers. Facebook concurreerde Netlog uiteindelijk weg. Maar Bouten en Jonckheere legden er na de uren, samen met Jeroen Lemaire, het fundament voor hun eigen bedrijf. In The Pocket bouwde mobiele applicaties voor bedrijven.

Daarmee bewees het ondernemersduo een neus te hebben voor internettrends. Apple had pas drie jaar eerder de iPhone op de markt gebracht. De smartphonemarkt was prematuur, het bouwen van mobiele applicaties stond nog in de kinderschoenen. In 2011, amper een jaar na de oprichting van In The Pocket, splitste het bedrijf al een eigen applicatie af: Showpad. Bouten en Jonckheere legden zich toe op Showpad, Lemaire bleef bij In The Pocket.

Showpad bouwde een app waarmee de verkoopteams van grote bedrijven brochures en bestanden binnen handbereik hadden. Over dat idee bestond scepsis. Was Showpad zo anders dan een online opslagdienst als Dropbox, waarop verkoopteams ook online kluisjes met allerlei documenten konden uitbouwen? Showpad was ook eerst een applicatie voor de iPad, een toestel dat nooit de blockbusterverkoop van de iPhone evenaarde.

Bouten en Jonckheere maakten het zichzelf ook niet gemakkelijk. Showpad werkt volgens het SaaS-model (‘software-as-a-service’). Dat maakte in de VS opgang, maar was in Vlaanderen nog onbekend. Bedrijven betalen elke maand een som om online toegang te krijgen tot de software. Ze moeten die niet installeren en de kosten vallen weg als de software niet meer nodig is. Het duo zat tweemaal juist: In The Pocket is de referentie in Vlaamse appontwikkeling, en in het spoor van Showpad volgden andere SaaS-bedrijven.

Na de initiële scepsis volgde hypergroei. Showpad bedient nu met 400 medewerkers 1.2000 klanten. Die groei kon het bedrijf alleen dragen dankzij de eeneiige tweeling aan het hoofd, menen insiders. ‘Als het alleen Pieterjan of Louis was, had ik hun verhaal niet geloofd’, zegt iemand die vanaf het begin betrokken was. ‘Een duo kan meer dragen dan een eenzaat. Op het moment dat Louis in de VS het eerste kantoor daar uitbouwde, viel het dankzij Pieterjan niet plat in Europa.’

Bijna iedereen looft hun complementariteit. Bouten is het managertype. ‘Hij werkt keihard. Met het juiste doel voor ogen gaat hij door muren’, zegt Jeroen Lemaire. Dat doet hij ook buiten Showpad. In maart vond hij nog tijd om de mountainbiketocht Cape Epic in Zuid-Afrika uit te rijden. Hij doet ook aan meditatie, om zijn dag nog beter te benutten. Jonckheere van zijn kant bewaakt de visie op het product. ‘Hij kan gemakkelijk schakelen tussen wat de klant vraagt en hoe ingenieurs dat moeten implementeren’, zegt een vertrouweling.