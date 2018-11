MIT bekroont Belgische zalmkweektechnologie

Hoe kunnen we vis zo optimaal en duurzaam mogelijk voederen? Voor zijn werk rond die vraag krijgt de Belg Pieter Fabry, stichter van de start-up Observe Technologies, een prestigieuze onderscheiding van het Amerikaanse MIT.

De Amerikaanse universiteit MIT stelt vandaag zijn '35 Under 35' voor: 35 Europeanen die innoveren in hun vakgebied. Op de lijst prijkt ook een Belg: Pieter Fabry. Al is het relatief om hem Belg te noemen. Fabry maakte de jongste jaren omzwervingen langs Londen, Parijs, New York en Singapore. Het Nederlands is hem niet meer zo vertrouwd, erkent hij, als we hem aan de lijn krijgen vanuit Chili.

Viskweek

Chili is een van de twee locaties waar zijn start-up, Observe Technologies, werkt aan een duurzamere viskweek. Schotland is de andere. Het bedrijf zag het levenslicht toen Fabry, samen met medeoprichter Hemang Rishi, in de zomer van 2016 in een Londense start-upfabriek brainstormde over een efficiëntere en duurzamere land- en visbouw.

Twee jaar later is het project operationeel en ligt de focus voorlopig op de zalmkweek. Zo monitort een reeks camera's en sensoren het voeden van zalmen in kooien in de oceaan. Dat moet kwekerijen informatie opleveren of de zalmen in de kooien meer of minder voeding moeten krijgen.

Efficiënter

Dat was werk waar vroeger heel wat manuren aan te pas kwamen. Observe Technologies ontwikkelde technologie die de monitoring moet stroomlijnen. Beeldherkenning - technologie die objecten of bewegingen op beeld kan detecteren - moet identificeren hoe de zalmen zich bewegen, wat hun voedingspatroon is en of voeding verloren gaat.

Een zelflerend algoritme probeert die data te koppelen aan wiskundige modellen rond zalmkweek en het proces te optimaliseren. Dat moet de kweek in de eerste plaats efficiënter maken. 'We willen de foodcost van zalmkwekerijen terugdringen', legt Fabry uit. Een zalm heeft niet in elke cyclus evenveel voeding nodig. 'De eerste zes maanden is het meer, daarna minder.'

Proteïnerijk

Duurzaamheid is een ander werkpunt voor de start-up. Met de technologie probeert Observe ook oog te hebben voor de biodiversiteit. 'Voeding om zalmen op te kweken is erg proteïnerijk. Als dat op de bodem van de oceaan terechtkomt, kan dat ernstige schade toebrengen.' Voeding mag dus zo min mogelijk verloren gaan.

Minder duurzaam zijn de vele vliegtuigkilometers die Fabry en Rishy afleggen om hun projecten te monitoren. In Chili en Schotland lopen al projecten met betalende klanten, elders lopen proefprojecten. De grootste kopzorg voor de start-up is om de infrastructuur zo vlot mogelijk wereldwijd te verspreiden. 'Hoe we de verspreiding opschalen, daar gaat nu mijn aandacht naartoe', besluit Fabry.