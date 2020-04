'Magic Leap halveert personeel'

Magic Leap, de gehypete specialist in brillen voor augmented reality (AR), zet duizend van de 1.900 medewerkers op straat, melden verschillende techmedia.

Magic Leap werkte sinds 2010 jaren in alle discretie aan een prototype van een augmentedrealitybril. Dat werd in 2018 uiteindelijk de Magic Leap One, die het mogelijk maakt virtuele 3D-figuren in de omgeving rond de drager van de bril te plaatsen. Het toestel kost omgerekend ruim 2.000 euro.

Het was een groots idee dat snel de (financiële) steun kreeg van kleppers als Google, Alibaba, AT&T en NTT Docomo. Maar hoe groot ook de ambities van stichter en CEO Rony Abovitz ook waren, de bril die een digitaal laagje op de werkelijkheid legt, sloeg niet aan. De HoloLens van Microsoft is een stevige concurrent.

Het verbaasde dan ook niet dat in maart bekend raakte dat het bedrijf op zoek was naar een partner of overnemer. Magic Leap, dat 2,6 miljard dollar startkapitaal had ingezameld, hoopte op een waardering van 10 miljard. Facebook, dat met Oculus een producent van virtuele brillen in huis heeft, en de farmagigant Johnson & Johnson werden genoemd als kandidaat-kopers.

Bedrijven boven consumenten

Dat verhaal stierf een stille dood. In plaats van versterking komt er een ontslagronde, zegt topman Abovitz in een open brief. Hoeveel van de 1.900 jobs sneuvelen geeft de oprichter niet aan, maar volgens Amerikaanse techmedia schrapt het bedrijf 1.000 banen. Abovitz wijt de ingreep aan de economische impact van Covid-19, terwijl waarnemers aangeven dat Magic Leap al voor de coronacrisis op de dool was. Eind vorig jaar vielen er al tientallen ontslagen.

op korte termijn situeren de opportuniteiten zich vooral aan de kant van de bedrijven. Rony Abovitz CEO Magic Leap

Volgens de website Layoffs.fyi zijn wereldwijd al bijna 30.000 medewerkers van 300 start-ups ontslagen sinds de pandemie uitbrak. Het werkelijke aantal ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger omdat niet alle bedrijven hun ontslagen publiek maken.

Magic Leap staakt zijn consumentenactiviteiten en focust voortaan voltijds op producten voor het bedrijfsleven. 'Het management, bestuur en investeerders geloven nog altijd in onze technologie, maar op korte termijn situeren de opportuniteiten zich vooral aan de kant van de bedrijven', zegt Abovitz.