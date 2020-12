Marc Benioff, van jongleur tot internetondernemer

Als scholier in het middelbaar schreef de 56-jarige Marc Benioff zijn eerste applicatie, How to Juggle. Hij verkocht ze voor 75 dollar. Nu doet zijn bedrijf Salesforce de ene miljardenovername na de andere en wordt zijn vermogen geschat op een kleine 9 miljard dollar.

Vijftien jaar oud was hij toen hij Liberty Software stichtte. Dat maakte en verkocht games voor de Atari 8-bit. Toen hij 16 was, verdiende hij 1.500 dollar royalty's per maand, genoeg om zijn studies te bekostigen.

Hij verwachtte voor zichzelf een bestaan als programmeur, maar zijn professoren aan de universiteit raadden hem meer klantgericht werk aan. Hij werkte 13 jaar voor het databasebedrijf Oracle in de verkoop, marketing en productontwikkeling. Als 26-jarige werd hij er vicepresident.

Sabbatical

Ondanks al dat succes voelde hij zich op zijn 31ste verloren. Hij nam een sabbatical en trok naar Hawaï en India. Hij geraakte er gefascineerd door yoga en oosterse levensbeschouwingen. Tijdens die tocht kwam hij op het idee voor Salesforce, een bedrijf dat vanuit de cloud software voor klantenbeheer zou leveren. Het werd een groot succes en het vermogen van de ondernemer wordt door Forbes op 8,8 miljard dollar geraamd.

Overnames