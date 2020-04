Materialise ontwerpt zuurstofmasker voor coronapatiënten

In de strijd tegen het coronavirus zijn beademingstoestellen, die patiënten van extra zuurstof voorzien, cruciaal. Maar in tal van landen, zoals de zwaar getroffen VS, dreigt een tekort aan die toestellen.

Het 3D-printingbedrijf Materialise wil meehelpen aan een oplossing. Het ontwierp een zuurstofmasker bedoeld voor patiënten die nog niet in de kritieke fase beland zijn en geen mechanisch beademingstoestel nodig hebben. Die kunnen dan gespaard worden voor patiënten bij wie de situatie echt problematisch is.

3D-printing

Het masker is zo ontworpen dat het snel uitgerold kan worden, zegt Bram Smits, adviseur bij Materialise. 'Het werkt met materiaal dat sowieso in elke ziekenhuiskamer aanwezig is.' Het bedrijf vraagt wel medische goedkeuring aan. 'We hebben tests opgezet, in de eerste plaats met niet-kritische patiënten, om het masker te laten erkennen als medisch toestel.'