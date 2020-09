McAfee maakt comeback op Wall Street

McAfee verdween in 2011 van de koerstabellen op Wall Street. Intel telde een forse 7,7 miljard dollar neer voor de Californische streekgenoot, in de redenering dat klanten zaten te wachten op de meer beveiligingsfeatures in zijn microchips. Een redenering die in de praktijk dode letter bleek. Integendeel: het op de consumentenmarkt gerichte McAfee vloekte met de bedrijfscultuur van Intel.

Het huwelijk was dus nooit een succes. Intel verkocht de controle vijf jaar later aan private-equityreus TPG. Die ruikt in de huidige IPO-boom zijn kans om te verkopen. Een kaskoe is de beveiliger niet: over het halfjaar tot eind juni boekte McAfee volgens de SEC-melding 31 miljoen nettowinst over op een omzet van 1,4 miljard dollar. Over boekjaar 2019 dook McAfee op 2,6 miljard omzet zelfs 236 miljoen in het rood.