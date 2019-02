Mede-oprichter verlaat Twitter

Williams richtte Twitter - en de 'maximum 140 tekens'-berichtjes - op in 2006, samen met Jack Dorsey en Biz Stone in San Francisco. Williams zat op verschillende stoelen in het bedrijf: ceo, voorzitter, productverantwoordelijke en (de jongste jaren) bestuurder.

'Het waren 13 ongelooflijke jaren en ik ben trots op wat Twitter heeft verwezenlijkt', aldus de 46-jarige Williams die momenteel ook topman is van Medium, een online dienst om teksten te publiceren. Eind vorig jaar raakte bekend dat hij aasde op New York Magazine.

Williams was één van de toplui uit Silicon Valley die Donald Trump 'een ramp voor de innovatie in de VS' noemden toen Trump in de presidentsrace stapte.