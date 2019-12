Mediamagnaat grijpt macht bij Trivago-moeder

Bij het technologiebedrijf Expedia Group kondigen de CEO en de financieel directeur hun ontslag aan na een clash met bestuursvoorzitter Barry Diller. Beleggers onthalen die shake-up op applaus.

CEO Mark Okerstrom en financieel directeur Alan Pickerill zijn per direct vertrokken bij Expedia Group na een bestuursconflict. Hun functie wordt tijdelijk overgenomen door bestuursvoorzitter Barry Diller en zijn rechterhand Peter Kern.

Expedia Group is een Amerikaans technologiebedrijf dat websites en zoekmachines ontwikkelt voor de reissector. Het bedrijf is eigenaar van Hotels.com, HomeAway en Trivago.

In een korte persmededeling meldt het bedrijf dat het management het niet eens raakte met het bestuur over de strategie. Expedia heeft de afgelopen maanden veel geĆÆnvesteerd in het dochterbedrijf Vrbo, bedoeld om de concurrentie aan te gaan met Airbnb en Booking. Vrbo scoort onder de verwachting en dat heeft tot frictie geleid.

Het leidde tot versplintering van de aandacht en tegenvallende kwartaalcijfers, schrijft de onderneming. Na tegenvallende kwartaalcijfers op 6 november kelderde het aandeel met 25 procent.

The Diller Killers

Dat Diller de macht bij Expedia naar zich toetrekt, wordt door beleggers op applaus onthaald. Het aandeel klimt 8 procent hoger en is met voorsprong de sterkste stijger op de Nasdaq.

Diller is een ronkende naam in de Amerikaanse media- en technologiesector. Hij is de oprichter van de televisiezender Fox en is ook voorzitter bij IAC/InterActiveCorp, de holding boven Tinder en Vimeo.

Diller is verantwoordelijk voor wat Amerikaanse media 'The Diller Killers' noemen. Een rist managers die uitgroeiden tot toppers nadat Diller hun mentor was geweest. Het gaat onder meer om Michael Eisner, CEO bij Walt Disney, en Dara Khosrowshahi, de CEO van Uber.