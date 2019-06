Meesterdesigner zegt Apple vaarwel

Jonathan ‘Jony’ Ive, hét creatieve brein van Apple, trekt de deur in Apple Park in Californië achter zich dicht. De man die samen met Steve Jobs van Apple een succesvol techbedrijf maakte, start zijn eigen designbureau.

Apple maakte donderdag bekend dat Jony Ive na 26 jaar afscheid neemt van het bedrijf. De 52-jarige Brit had de jongste decennia de hand in de meeste innovatieve Apple-producten. Hij gaf vorm aan de felgekleurde iMac, iPod, iPad en iPhone. Vooral voor zijn bijdrage aan de iPhone staat hij wereldwijd bekend als topdesigner. Ive richt nu zijn eigen designbureau LoveFrom op. Die aankondiging kostte het aandeel van Apple even 9 miljard dollar beurswaarde.

Steve Jobs had een grote bewondering voor mensen met technisch vernuft. De combinatie van de technische begaafdheid van Ive en de drive van Jobs pakte bijzonder goed uit. Peter Hanssen ondernemer en Apple-liefhebber

De designer kwam in 1992 aan boord bij de elektronicagigant, maar kon als hoofd van het ontwerpteam pas excelleren onder de vleugels van CEO Steve Jobs. Voordien voelden zijn ontwerpen als te verregaand aan. Het duo Ive-Jobs turnde Apple om van een hardwareproducent op de rand van de afgrond tot een techreus met een waarde van meer dan 1.000 miljard dollar.

De twee werkten zo nauw samen dat hun kantoren zelfs rechtstreeks gelinkt waren via een verborgen gang. ‘Jobs had een grote bewondering voor mensen met veel technisch vernuft. De combinatie van de technische begaafdheid van Ive en de drive van Jobs pakte bijzonder goed uit’, stelt Peter Hinssen, technologieondernemer en verzamelaar van alle Apple-gadgets.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Ives eerste wapenfeit was de gekleurde iMac G3 in 1997. Hij herwaardeerde de alles-in-eencomputer en gaf die in plaats van het gangbare beige een heel palet aan kleuren. Die iMac G3 was van levensbelang voor het voortbestaan van het indertijd slabakkende Apple. ‘Het jarenlange succes van Apple is de filosofie achter de producten die Ive erin kreeg. Met een focus op elegantie en de beleving van de consument. Zo vormde de iMac een geheel waar geen schroef los aan zat. Wie het toestel openschroefde, vond de handtekeningen van alle ontwerpers aan de binnenkant’, zegt Hinssen.

Schermvullende weergave ©rv

In het begin van de jaren 2000 kwam Apple met de iPod, een draagbare muziekspeler. Het draaiwieltje om het volume te regelen en de strakke aflijning van het toestel waren van de hand van Ive. Door de uitvinding van de iPhone in 2007 zette Apple de smartphonemarkt naar zijn hand. Het bedrijf combineerde de iPod en de mobiele telefoon in een toestel dat alles kon: mailen, internetten, bellen, sms’en, muziek luisteren en foto’s en video’s maken. De komst van de iPhone luidde ook het tijdperk van de apps in.

Schermvullende weergave ©rv

‘De iPhone stond haaks op de toen immens populaire Blackberry. Mensen verklaarden Apple dan ook gek dat het geen toetsenbord integreerde. Achteraf is gebleken dat Apple en Ive twee stappen verder dachten’, zegt Hinssen. Ive had verder nog een belangrijke hand in het design van de iPad in 2010 en de Apple Watch in 2015.

Dat Ive nu vertrekt, is tekenend voor het nieuwe stadium waarin het bedrijf zich bevindt. Het is zich aan het omvormen van een innovatieve producent van hardware naar een bedrijf dat allerlei softwarediensten aanbiedt, zoals de muziekstreamingdienst Apple Music of de betaaldienst Apple Pay.

De verkoop van de iPhone, jaren de geldkoe van Apple, stagneert. Het aandeel van de iPhone in de totale omzet daalt, terwijl de diensten al goed zijn voor een vijfde van de inkomsten. ‘Het is geen product- en designbedrijf meer’, zegt een vertrouweling van Ive in The Wall Street Journal. Hoewel hij ook het hoofd design van de softwareafdeling was, is zijn rol als productdesigner grotendeels uitgespeeld. Hij vertrekt daarom in geen geval met slaande deuren. ‘Het is een natuurlijk en elegant moment om te vertrekken’, liet Ive verstaan.