Melexis-CEO: 'Het dieptepunt ligt achter ons'

De specialist in chips voor de autosector presteerde in volle pandemie beter dan gevreesd en gunt de aandeelhouders na een korte onderbreking weer een dividend.

Een relatieve meevaller. Ze kunnen we het kwartaalrapport van Melexis best omschrijven. De omzet kromp deze lente tegenover het eerste kwartaal weliswaar 27 procent naar 100 miljoen euro, maar dat is minder dan de kwartaal-op-kwartaaldaling met 35 procent die analisten vreesden.

CEO Françoise Chombar durft niet alleen weer vooruitblikken, ze is ook vrij optimistisch over het lopend kwartaal met de prognose voor een sequentiële omzetgroei van 10 procent.

'We bevestigen dat het tweede kwartaal het dieptepunt betekende en kijken nu uit naar het herstel', zegt Chombar. Wel houdt ze nog een slag om de arm: de prognose gaat er namelijk van uit dat 'de tweede golf van covid-19 niet dezelfde financiële impact zal hebben als in het tweede kwartaal'.

Chombar verklaart niet alleen de bodem achter ons ligt, maar ze voegt ook de daad bij het woord: in april schrapte ze nog het slotdividend over 2019 in volle pandemie, nu hervat Melexis de uitkering. Beleggers ontvangen in oktober een interimdividend van 1,30 euro bruto over boekjaar 2020.