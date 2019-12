Met deze podcasts bent u weer mee

Podcasts zijn bijna zo oud als het internet zelf, maar breken nu echt door. Ook Vlaanderen telt inmiddels veel boeiende podcasts over technologie en innovatie. We stellen er acht voor, en we laten de makers vertellen voor welke podcasts ze zelf graag luistertijd vrijmaken. wim de preter

Hetty Helsmoortel | Nerdland

Schermvullende weergave ©RV DOC

Hetty Helsmoortel houdt zich aan de UGent, na acht jaar kankeronderzoek, nu bezig met wetenschapscommunicatie. Ze is freelancejournalist voor VRT NWS, organiseert het wetenschapsfestival Sound of Science en schreef zopas haar eerste boek, ‘De Geknipte Genen’. Samen met de tv-maker Lieven Scheire en een panel presentatoren maakt ze maandelijks de podcast ‘Nerdland’, die wetenschapsnieuws begrijpelijk en humoristisch uitlegt.

Haar favorieten

> Radiolab: ‘De oermoeder van de wetenschapspodcasts. Na al die jaren blijven ze me verwonderen en aangrijpen.’

> No Such Thing as a Fish: ‘Britse podcast over de feiten van de voorbije week. Leerrijk én grappig. Ook de liveshow in Antwerpen was een echte meevaller.’

> Criminal: ‘Podcast over true crime die je meeneemt in een wereld waar je nooit komt. Dat kan me enorm fascineren.’

> Dolly Parton’s America: ‘Deze podcast gaat eigenlijk over authentiek zijn: hoe blijf ik mezelf in een wereld waar van alles van mij verwacht wordt?’

> Zwijgen is geen optie: ‘Laat mensen aan het woord die stenen in rivieren verlegd hebben, en dat nog altijd doen. Al veel moois heb ik daar gehoord! De wereld is nog niet om zeep.’

Kim Verhaeghe | Vraag het aan

Schermvullende weergave ©RV DOC

In ‘Vraag het aan’ stelt Kim Verhaeghe, redacteur bij het wetenschapsmagazine Eos, telkens één vraag aan een wetenschapper. De vragen gaan van ‘Waarom bestaat er geen middel tegen verkoudheid?’ tot ‘Kunnen we broeikasgassen weer uit de lucht halen?’

‘De podcast is eigenlijk een antwoord op ‘Vraag voor de Wetenschap’, een campagne waarin de Vlaamse overheid de Vlamingen aanmoedigde vragen over wetenschappen te stellen. Ruim 10.000 vragen werden gesteld, geen enkele beantwoord. Dat wil ik met deze podcast doen.’

Zijn favorieten

> De Wereld van Sofie: Is een verkorte versie van het Radio 1-programma waarin Sofie Lemaire antwoorden zoekt op grote en kleine vragen. ‘Boeiend en grappig.’ > Radio Stelvio: In het wielerseizoen volgt elke dinsdag een nabespreking van de wedstrijden die in het weekend zijn gereden. ‘Ambachtelijke koersklap voor de echte liefhebbers.’ > Bob: ‘Deze podcast van het audiocollectief Schik is de enige die ik al ‘gebingeluisterd’ heb. Een prachtige zoektocht naar de jeugdliefde van een dementerende vrouw.’ > Oostende & Compagnie: van Arno tot Zweig: ‘Een trip langs historische plekken in Oostende, gegidst door Claude Blondeel en een Oostends viswijf.’

Deevid De Meyer | Radio Raccoons

Schermvullende weergave ©RV DOC

Deevid De Meyer is medeoprichter van Brainjar en QNTM, twee bedrijven die zich specialiseren in respectievelijk artificiële intelligentie en quantum computing. Als ‘techevangelist’ voor de Raccoons-groep, een cluster van innovatieve bedrijven, organiseert hij ook workshops en presentaties rond nieuwe technologie.

‘‘Radio Raccoons’ is een podcast over opkomende technologieën waarin we elke twee weken een Vlaamse expert interviewen. We vonden het een leuk idee onze kennis ook eens op een andere manier te delen dan via de typische corporate presentaties.’

Zijn favorieten

> Dan Carlin’s Hardcore History: ‘Carlin kan als geen ander historische gebeurtenissen op een beklijvende manier schetsen. Hij brengt maar tweemaal per jaar een aflevering uit, maar dan wel een meesterlijk verteld opus van drie à vijf uur.’

> Sean Carroll’s Mindscape Podcast: ‘Carroll is een van de beste wetenschapspopularisatoren over kwantummechanica. In zijn podcast gaat hij met een gastwetenschapper in op een wetenschappelijke topic.’

> Making Sense with Sam Harris: ‘Harris is neurowetenschapper en moraalfilosoof. Hij vertelt interessant en duidelijk over een brede waaier topics die normaal droog en ontoegankelijk zijn.’

Lennart Schoors en Mei Van Walleghem | Tomorrow People

Schermvullende weergave ©RV DOC

De vrienden Lennart Schoors en Mei Van Walleghem maakten zo’n twintig jaar geleden voor het eerst radio bij de stadszender Urgent.fm. Samen hebben ze zich weer volop op radiomaken gestort. In hun Engelstalige podcast ‘Tomorrow People’ gaan ze in Europa op zoek naar creatieve grensverleggers die werken aan een betere, duurzame toekomst. ‘Je hoort in elke aflevering interviews, aangevuld met achtergrondinformatie. Nu loopt het tweede seizoen, met elke twee weken een aflevering.’

Hun favorieten

> Passenger List: ‘Heerlijke mystery thriller over een (fictieve) vliegtuigcrash met een fantastisch sound design.’

> The Bellingcat Podcast: ‘De onderzoeksjournalisten van Bellingcat spitten uit wat in 2016 is gebeurd met de vermiste vlucht MH17. Boeiend en beklijvend.’

> The Chernobyl Podcast: ‘Commentaartrack de luxe bij de geweldige HBO-serie. In elke aflevering gaan de makers in op de historische feiten en de creatieve keuzes.’

> Kamer in Oostende: ‘Aan de hand van verhalen over Oostendenaars en aangespoelden brengt deze Klara-reeks een poëtisch relaas over de (on)aantrekkelijkheid van het leven in de kuststad.’

> Ongesigneerd : ‘Fascinerende verhalen over alledaagse voorwerpen.’

Maarten Hendrikx | Tech45

Schermvullende weergave ©RV DOC

Maarten Hendrikx is in het dagelijks leven directeur van drie basisscholen. Hij presenteert ‘Tech45’, met zijn tien jaar op de teller de langstlopende Nederlandstalige technologiepodcast. ‘Tech45’ komt elke week op woensdag uit. ‘We werken eraan met een panel van een tiental nerds en geeks met uiteenlopende profielen die elkaar afwisselen.’

Zijn favorieten

> Accidental Tech Podcast: ‘Focust nagenoeg uitsluitend op Apple. Verplichte kost voor een Apple-fanboy zoals ik.’

> This American Life: ‘Heel afwisselende verhalen. Ik ben vooral fan van de stem van Ira Glass.’

> This Week in Tech: ‘Een van de eerste podcasts die ik lang geleden ontdekte. Mijn grote voorbeeld voor ‘Tech45’.’

> The Daily: ‘Heeft een sterke focus op de VS.Ik luister vooral naar de afleveringen over wereldactualiteit.’

> Hoe krijg je het voor elkaar?: ‘Ik knap af op te veel werk en te weinig tijd, wat me als directeur wel eens overkomt. Daarom heb ik van deze podcast genoten.’

> De Blankenberge Tapes: ‘Fictief verhaal over een moordzaak.’

> Tante Jos: ‘Prachtig gemaakte podcast over de verzetsvrouw Jos Gemmeke.’

Laurence Van Elegem | Nexxworks Innovation Talks

Schermvullende weergave ©RV DOC

Laurence Van Elegem is communicatieverantwoordelijke bij de innovatieconsultant nexxworks. ‘Alles wat en iedereen die corporates kan inspireren om zichzelf heruit te vinden, komen aan bod in mijn podcast: ‘future of work’-opinieleider Heather McGowan, journalist Tom Van de Weghe over fake news, ‘new economy’-experte April Rinne over de gevolgen van innovatie op de maatschappij. Binnenkort praat ik met Hetty Helsmoortel over haar nieuwe boek.’

Haar favorieten

> BBC Tech Tent: ‘Vlotte wekelijkse podcast over de recentste technologische ontwikkelingen, met een businesstoets.’

> A16z: ‘Podcast van de durfkapitaalfirma Andreessen-Horowitz. Verrassende inzichten over (tech)trends en de toekomst.’

> Exponential View with Azeem Azhar: ‘Fantastische dieptegesprekken met topexperts, over de impact van technologie en wetenschappen op de maatschappij.’

> De Bourgondiërs van Bart Van Loo: ‘Ik kan erg genieten van de smakelijke verhalen over de middeleeuwen en de muziek.’

> The Dropout: ‘Het hallucinante maar waargebeurde verhaal van Elizabeth Holmes en Theranos: een rampzalig ‘fake it till you make it’-fiasco. Nog niet beluisterd, maar het klinkt erg veelbelovend.’

Bert Rymen | De Tijd Vooruit

Schermvullende weergave ©rv

Bert Rymen is chef Politiek en Eco-nomie van De Tijd. Hij maakte dit jaar de podcastreeks ‘De Tijd Vooruit’. Hij spreekt met CEO’s, wetenschappers, bedrijfsleiders en professoren over de toekomst in brede zin: van de ruimtevaart, over mode en banken, tot farma en werken. ‘Het is een beetje terugkeren naar mijn oude liefde radio. CEO’s als Onno van de Stolpe van Galapagos en Johan Thijs van KBC, maar ook wetenschappers als Angelique van Ombergen en Frederik Anseel zijn passioneel met hun beroep bezig en hebben de toekomst al gezien. Van hen leer je echt bij.’

Zijn favorieten

> How I Built This: ‘Podcastreeks van de Amerikaanse openbare omroep NPR. Guy Raz duikt in de verhalen van de bekendste merken ter wereld.’

> Against the Rules with Michael Lewis: ‘Ongelooflijk interessante blik op wat is gebeurd met eerlijkheid in de wereld: op de financiële markten, bij redacties maar ook in de rechtspraak en het basketbal.’

> Is Catalonië nog altijd even verdeeld twee jaar na het referendum?: ‘Mijn voormalige Radio 1-collega Gijs Ramboer trok twee jaar na het referendum terug naar Catalonië en stelde vast dat het conflict nog lang niet is opgelost.’

Mathieu Lanssens | Doeners en Durvers

Schermvullende weergave ©RV DOC

De Gentenaar Lanssens richtte een online marketingbureau op en leefde twee jaar in New York. Begin 2019 kwam hij terug naar België. Hij is head of digital bij de reisorganisatie Connec tions. ‘De voorbije jaren liep ik veel Belgen tegen het lijf die met een gezonde dosis lef en ambitie carrière maken in het buitenland. Ik deel hun verhalen via een podcast. Ik interviewde al een deejay, een restaurateur in hartje Manhattan, een wetenschapster die alle geuren ter wereld in kaart wil brengen, een top atlete die in de VS en squash academy uitbouwt en een modeontwerpster die bij de NASA mag spreken. Ik ben nu druk bezig met seizoen 2: Belgen met een niet-alledaagse job. In de eerste aflevering zat Sarah Moens, een advocate gespecialiseerd in ruimterecht.

Zijn favorieten

> Nerdland: De wetenschapspodcast van Hetty Helsmoortel en Lieven Scheire.‘Gewoon grappig.’

> De brand in het Landhuis: ‘Nederlandse true-crime podcast die tijdens de Dutch Podcast Awards 2019 de prijs voor beste podcast won.’

> The Tim Ferriss Show: ‘Tim Ferriss interviewt een breed scala gasten, van demarketinggoeroe Seth Godin tot de NBA-basketbalgod LeBron James. Zeer leerrijk.’