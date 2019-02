Microsoft lanceert augmented reality voor bedrijven

Microsoft pakt uit met een ‘computer voor mensen die niet achter een bureau werken’, de HoloLens 2. Het toestel werd voorgesteld op het Mobile World Congress in Barcelona.

Microsoft krijgt geregeld aangewreven dat het de mobiele revolutie, het tijdperk van de smartphone en de tablet, heeft gemist. CEO Satya Nadella is vastbesloten bij de volgende grote technologische revolutie, die van de Augmented Reality (AR), in de voorhoede te staan. Bij AR wordt op de fysieke realiteit een digitale laag gelegd. Een technicus die aan een machine werkt, ziet bijvoorbeeld via een speciale bril een digitale versie van de machine, met daarbij meteen de nodige aanwijzingen.

De eerste versie van de HoloLens werd in 2016 uitgebracht en was bestemd voor ontwikkelaars. Toen werden ook nog games gedemonstreerd, maar Microsoft richt zich tegenwoordig uitsluitend op professionele toepassingen. Philips demonstreerde in Barcelona alvast een toepassing van de HoloLens 2 voor chirurgen.

Het Amerikaanse leger bestelde voor 480 miljoen dollar een versie voor het slagveld, maar werknemers van Microsoft protesteren tegen dat soort gebruik van de technologie.

Verbeteringen

Het gebruiksgemak van de HoloLens 2 is aanzienlijk verbeterd met onder meer een veel betere gewichtsverdeling. Bij de eerste versie was er ook teleurstelling over het beperkte gezichtsveld. Dat is nu verdubbeld. Nog altijd niet perfect, maar volgens de eerste testers toch aanzienlijk beter. Ook de interactie is erop vooruitgegaan. Het toestel volgt de ogen van de gebruiker en reageert op natuurlijke handbewegingen.