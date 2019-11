Microsoft lanceert mailbox waarmee u kunt praten

Een film in glas

Zal het digitale erfgoed van de mensheid de komende millennia opgeslagen worden in glas? Dat is in elk geval waar Microsoft op speculeert. Het bedrijf maakte op zijn Ignite-conferentie bekend dat het de volledige film ‘Superman’ uit 1978 heeft kunnen opslaan op een stukje kwartsglas van 7,5 bij 7,5 centimeter en 2 millimeter dik.

Het is de eerste geslaagde test van ‘Project Silica’, een project dat lasertechnologie en AI gebruikt om data op te slaan in kwartsglas. Dat materiaal biedt heel veel voordelen voor langdurige opslag van digitale gegevens. Het is vrij sterk en bestand tegen allerlei degradatieprocessen onder invloed van hitte, magnetisme, straling of andere factoren. Je hoeft het ook niet op te slaan in speciaal gekoelde of onstofte ruimtes.