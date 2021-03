Microsoft pakt uit met het 'Teams van de toekomst'

Mesh is ook bruikbaar voor gewone smartphones en computers en geeft daarop een tweedimensionaal beeld te zien. Gebruikers kunnen dezelfde hologrammen zien waarbij events zoals concerten of meetings mogelijk worden, waar sommigen fysiek aanwezig zijn en andere 'holoporteren' vanuit hun woning.

Alex Kipman, een expert van Microsoft, demonstreerde het nieuwe product via zijn 3D-avatar bestaande uit een torso, bebaard hoofd en vrij zwevende handen. Hij gebruikte zowel een HoloLens als de Reverb headset van HP. Een school kwallen, een haai en twee planeten zweefden door de ruimte, allemaal hologrammen die heen en weer konden worden gepasseerd, vergroot of verkleind en onderzocht. Mesh gebruikt 'spatiale audio' waarbij wordt rekening gehouden met de locatie van de deelnemers. Het is dus mogelijk te fluisteren tegen een hologramavatar die naast jou zit.

Teams

Mesh is gebouwd op basis van de Azure Cloud van Microsoft, data en artificiële intelligentie (AI). Het is nu beschikbaar in preview. Ook kan een Mesh-versie worden gevraagd van de app AltspaceVR, waarbij bedrijfsvergaderingen worden mogelijk gemaakt met beveiligde toegang. Microsoft gaat in de loop van dit jaar nog meer faciliteiten toevoegen. Mogelijk ontwikkelt Microsoft Teams, een app voor klassieke videoconferenties, tot een app die het mogelijk maakt virtueel dezelfde locatie te delen met collega's die fysiek van elders deelnemen.