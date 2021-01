Microsoft scoort in pandemie hattrick

De pandemie zet de turbo op de drie afdelingen van de softwareus. En niet slechts even: 'Flexibel werken is een blijvertje', zegt CEO Satya Nadella.

Zeggen dat Big Tech een goede pandemie beleeft is stilaan een understatement van jewelste. Het jongste kwartaalrapport van Microsoft was een schoolvoorbeeld.

De kerncijfers op een drafje: 's werelds grootste softwarehuis draaide met 43,1 miljard dollar 17 procent meer omzet dan een jaar eerder. Een sterke groei die lager op de resultatenrekening een hefboom zette: de nettowinst schoot een derde hoger naar 15,5 miljard dollar of 2,03 dollar per aandeel.

We tellen nu 117 organisaties die minstens 100.000 mensen op Teams hebben

Op één kwartaal genereerde Microsoft zo 12,5 miljard cash, ook 17 procent meer. Met 132 miljard cash & beleggingen op de bank heeft verder oppotten weinig zin meer: het gros vloeit naar de aandeelhouders: 10 miljard, via dividenden en (bulk)inkopen van eigen aandelen. Deze laatste reduceren gestaag het aantal 'hongerige mondjes' en vormen zo eigenlijk een uitgesteld hoger dividend in de toekomst.

Eén: de afdeling 'Productivity & Business Processes (PBP)' (+13%), vooral softwarepakketten als Office en thuiswerktools als Teams en Skype. Dankzij het leger thuiswerkers boomt de vraag naar Office365, de abonnementsformule van het kantoorpakket dat al decennia de ruggengraat van de groep vormt. Office365 strikte in het vorig kwartaal 47,5 miljoen nieuwe abonnees.

Azure

Twee: 'Intelligent Cloud' (+23%)'. Daar is de hoeksteen Azure, de clouddienst van Microsoft waarbij bedrijven à la carte rekenkracht en opslagruimte bestellen. Ook hier heeft de pandemie de turbo op de vraag gezet. Azure liet 50 procent groei optekenen.

Drie: 'More Personal Computing' (+14%). Dat is wat oneerbiedig de restcategorie te noemen, die vooral besturingssysteem Windows en spelconsoles omvat. Dankzij de lancering van de nieuwe Xbox-console X/S stegen de globale verkopen uit gaming - ook een razend populaire lockdownbezigheid - met 53 procent.

Dé verrassing was evenwel de 'krasse knar' Windows: die scoorde 1 procent groei. En dit ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis, omdat er een jaar geleden een tijdelijke boost was door het uitdoven van de steun voor Windows 7.

De reden is dezelfde als bij het verrassend sterke kwartaal van Intel : een boomende laptopverkoop. Steeds meer gezinnen beseffen dat ze ook na de pandemie vaak van thuis zullen werken. En dus krijgt die home office naast een frisse lik verf (zie: Akzo) ook een verse, krachtiger computer. Kortom: het 'Wintel-duopolie' uit de jaren '90 lijkt even terug van weggeweest.

CEO Satya Nadella voorspelt ook voor het lopend kwartaal een groei van ongeveer 17 procent. 'Flexibel werken is een blijvertje', klonk het tijdens de conference call met analisten. 'Teams heeft nu dagelijks bijna 60 miljoen gebruikers op mobiele apparaten. En intussen tellen we 117 organisaties die minstens 100.000 gebruikers op Team hebben'.

Dat de pandemie een turbo gezet heeft op Microsoft, dé grote overlever van Big Tech die zich steeds weer opnieuw weet uit te vinden, is intussen wel het slechtst bewaarde geheim van Wall Street. Het aandeel sloot dinsdag vóór de publicatie van de cijfers op een record. Idem voor de beurswaarde: 1.750 miljard dollar (zie grafiek). Dat is bijna drie keer de 'dotcompiek' in 2000.