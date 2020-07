'Microsoft staat op het punt TikTok te kopen'

De Amerikaanse techreus Microsoft zou overwegen de Chinese video-app TikTok te kopen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Microsoft zou onderhandelingen voeren over een overname van de Amerikaanse activiteiten van TikTok, een Chinese app waarmee vooral tieners video's met elkaar delen. Dat schrijven het persbureau Bloomberg en The New York Times op basis van anonieme bronnen. Geen van beide bedrijven heeft al gereageerd op de geruchten.

Tegelijk meldt Bloomberg dat de Amerikaanse president Donald Trump de Chinezen onder druk zet om de Amerikaanse tak te verkopen. Of Trump bij machte is dat te doen, is onduidelijk, maar de president windt zich al langer dan vandaag op over de app. Hij dreigde er al meerdere keren mee de app te bannen.

De VS voeren al langer onderzoek naar de veiligheid en de vermoedelijke risico's die achter TikTok schuilen. De Amerikanen zijn bezorgd dat de Chinese overheid meekijkt en zo ongeziene toegang krijgt tot de data van de TikTok-gebruikers.

Broncode

Als tegemoetkoming beloofde ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, deze week de broncode van de app vrij te geven. Zo krijgt iedereen inzicht in de algoritmes. Door meer transparantie te bieden hoopt het bedrijf de regulering voor te zijn en sterker te kunnen worden op de Amerikaanse markt. In een blogpost moedigde TikTok-CEO Kevin Mayer concurrenten aan hetzelfde te doen.