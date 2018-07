Monsterboete slaat Google-moeder niet uit koers

In haar kwartaalresultaten neemt Alphabet de Europese monsterboete al op. Dat betekent een aanslag op de winstmarge: die valt voor het tweede kwartaal van dit jaar terug naar 9 procent. Zonder de boete had de winstmarge 24 procent bedragen. De winst per aandeel zakt zo naar 4,5 dollar per aandeel (11,75 dollar per aandeel zonder boete).