Musk: 'Saoedi's steunen beursexit Tesla'

De topman van elektrischewagenfabrikant Tesla bevestigt in een blogpost dat hij praat met het Saoedische staatsfonds om zijn bedrijf van de beurs te halen.

In een nieuwe blogpost geeft Elon Musk, topman van elektrischewagenproducent Tesla, een update over zijn plannen om het bedrijf van de beurs te halen. Die kondigde hij vorige week in een tweet aan. Hij maakte toen ook duidelijk maakte de financiering rond te hebben.

'Al langer interesse'

In de update bevestigt Musk dat hij in gesprek is met het Saoedische staatsfonds om de beursexit te financieren. Musk maakt ook duidelijk dat de Saoedi's al langer interesse toonden om Tesla van de beurs te halen. Al in het voorjaar van 2017 was er een eerste contact. De Saoedi's willen diversifiëren, weg van olie, en zouden volgens Musk het kapitaal hebben om Tesla van de beurs te halen.

'Nadat de Saoedi's recent een belang van vijf procent opbouwden in Tesla , vroegen ze een nieuwe vergadering, die plaats vond op 31 juli', aldus Musk. In die meeting maakte de topman van het staatsfonds duidelijk de financiering voor een beursexit van Tesla te willen steunen.

Musk leidde uit de vergadering af dat de Saoedi's verder wilden gaan. Het bracht hem er vorige week donderdag toe om te tweeten dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen en daar de financiering rond voor had.

'Het zou niet juist zijn informatie over een beursexit te delen met alleen de grootste investeerders en niet met alle. Het juiste was om mijn intenties publiek te maken', aldus Musk nu in blogpost.



Met zijn blogpost bevestigt Musk eerdere berichten van het financiële persagentschap Bloomberg dit weekend.