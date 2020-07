'Musk is rijker dan Buffett'

Elon Musk, CEO van zowel de elektrischewagenproducent Tesla als het private ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de zevende rijkste man op deze planeet. Dat blijkt uit de 'Bloomberg Billionaires Index' van het gelijknamige persagentschap. De serieonderner zag zijn vermogen vrijdag met meer dan 6 miljard dollar aandikken, naar meer dan 70 miljard dollar.

Daarmee laat hij onder meer Warren Buffett, meesterbelegger via zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway, achter zich. Die heeft een vermogen van 69,2 miljard dollar. De opmars van Musk in de lijst is natuurlijk te danken aan de explosie van het Tesla-aandeel de voorbije week. Vrijdag won het aandeel nog eens meer dan tien procent. Tesla heeft nu een marktwaarde van 286 miljard dollar.