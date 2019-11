Nederland steekt België de loef af in AI-talent

Ons land heeft nog werk voor de boeg om mensen met kennis van artificiële intelligentie (AI) aan te trekken of op te leiden. Dat leert een studie van LinkedIn.

Het zakelijke sociaal netwerk LinkedIn heeft gisteren een onderzoek voorgesteld dat inzicht moet geven over wie in Europa actief is met artificiële intelligentie. AI is de koepelterm voor zelflerende algoritmen die bijleren op basis van gigantische hoeveelheden data, zonder tussenkomst van de mens.

LinkedIn scande zijn 635 miljoen profielen wereldwijd en ging op zoek naar iedereen die bepaalde kennis over AI vermeldde, zoals kennis van sommige programmeertalen en modelleringstechnieken die nodig zijn om de zelflerende algoritmen te ontwerpen. Ook big-dataexperts vielen onder de definitie.

Vervolgens vernauwde LinkedIn de zoekopdracht tot Europa. Daaruit bleek dat in België 2,4 procent van alle AI-talent van de Europese Unie actief is. Dat lijkt weinig, zeker in vergelijking met de koplopers. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn samen alleen al goed voor de helft van alle Europese AI-werknemers. Het VK is koploper met 23,8 procent.

Gewicht

De suprematie van die landen is geen verrassing. De grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben er hun kenniscentra voor artificiële intelligentie of big data gevestigd. De zoekgigant Google nam het van origine Britse bedrijf Deepmind over en maakte er zijn AI-dochter van. Facebook koos voor Parijs om zijn AI-lab te vestigen, mede dankzij Facebooks Franse AI-paus Yann Lecunn.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het plaatje verandert als rekening gehouden wordt met het gewicht van de lidstaten in de totale Europese beroepsbevolking. Wie daar ‘1’ scoort, zit exact op zijn gewicht. België scoort 1,17 en telt dus net iets meer AI-werkers dan wat ons aandeel in de Europese beroepsbevolking vereist.

In die rangschikking presteert ons land beter dan Frankrijk en Duitsland, maar verliest het het pleit van Nederland. Koploper in die categorie is Ierland, dat de Europese hoofdzetels herbergt van tal van grote Amerikaanse technologiebedrijven, zoals Facebook, Google en Apple.

Nederland

Kenners van de sector oordelen dat België relatief goed meekan met de AI-golf, maar wijzen op het grote verschil tussen België en Nederland. Onze noorderburen staan verder dan wij, is de consensus. Nederland doet al jaren inspanningen, zowel in het onderwijs als in de industrie, om de beroepsbevolking klaar te stomen voor AI.

Aan de Nederlandse universiteiten lopen al enige tijd gespecialiseerde masters rond het thema. ‘Een universiteit zoals de TU Delft heeft een goede AI-reputatie en moest de toevloed van inschrijvingen al afremmen’, zegt Erik Mannens, professor datawetenschappen aan het Internet en Data Lab van de UGent.

We merken dat er op de Nederlandse markt een grotere paraatheid is om AI toe te passen. CEO ML6 Nicolas Deruytter

Het verschil is ook te voelen in het bedrijfsleven, getuigt Nicolas Deruytter, de bedrijfsleider van de AI-consultant ML6. Dat bedrijf heeft een kantoor in Gent, maar ook in Amsterdam. ‘We merken dat er op de Nederlandse markt een grotere paraatheid is om AI toe te passen.’