Nederlandse CEO voor dronekampioen Unifly

Unifly groeide de voorbije jaren uit tot een marktleider in software en oplossingen voor het beheer van dronevluchten in het luchtruim (unmanned traffic management of UTM). Het Antwerpse bedrijf haalde meer dan 23 miljoen euro aan kapitaal op bij grote durfkapitaalfondsen en strategische investeerders. Unifly opende ook dochterondernemingen in de VS en Denemarken en tekende strategische langetermijncontracten met grote luchtverkeersorganisaties zoals DFS Deutsche Flugsicherung, NAV CANADA en de Belgische luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol.