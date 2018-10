Netflix moet investeren in Vlaamse producties

Op aanzet van Europa laat Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) de online videostreamdienst in 2019 al ongeveer een miljoen euro investeren in Vlaamse producties.

Europa had dat mogelijk gemaakt, via de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Die bepaalde dat diensten zoals Netflix minstens dertig procent van hun catalogus moeten reserveren voor Europese producties. Daarbovenop kwam de mogelijkheid om een investeringsverplichting op te leggen, via directe (coproducties) of indirecte weg.