'Nethys verkocht Win aan Fornieri zonder aanbesteding'

Net als bij Voo was naar verluidt ook Telenet één van de geïnteresseerden die in de kou bleef staan.

Nochtans zouden er twee andere kandidaten interesse hebben getoond in een overname van Win, en dat voor meer geld. Nethys verkocht op 21 mei niet alleen telecomprovider Voo, maar ook zijn filiaal Win. Dat bedrijf is gespecialiseerd in netwerkintegratie.