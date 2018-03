Nieuwe tik voor Facebook op Wall Street na aankondiging onderzoek

'De FTC neemt de recente nieuwsberichten over de praktijken bij Facebook zeer serieus. Daarom bevestigen we vandaag dat er een niet-openbaar onderzoek zijn geopend', klinkt het in een mededeling .

Het nieuws komt er nadat aan het licht kwam dat het databedrijf Cambridge Analytica onder valse voorwendselen op het sociaal netwerk de data van 50 miljoen Amerikanen had verzameld en ze vervolgens had ingezet om de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. In de dagen nadien daalde het vertrouwen in Facebook en dreigden zowel adverteerders als gebruikers om zich terug te trekken van het platform.