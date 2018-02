Noord-Limburg wil Hasseltse techcampus kopiëren

Een groep gemeenten in het noorden van Limburg streven naar een lokale zuster van de succesvolle Corda Campus in Hasselt. Corda heeft wel oren naar die vraag.

Corda is opgevat als een open bedrijvenpark dat niet alleen de ondernemers allerlei ondersteunende diensten biedt, maar waar het ook voor werknemers aangenaam werken is. De campus telt bijvoorbeeld verschillende restaurants en een fitnesscentrum , en er wordt geëxperimenteerd met lokale dienstverleners zoals een kapper, een ‘pop-up-bankkantoor’ en een afhaalpunt voor boodschappen. De formule slaat aan: de zes gebouwen op de Corda Campus zijn volledig verhuurd, de vraag naar kantoren is groter dan het aanbod.

Dat succes is ook enkele Noord-Limburgse gemeenten en ondernemersclubs niet ontgaan. Onder de naam ‘ Focus Noord ’ lanceerden ze het idee van een filiaal van Corda in Noord-Limburg. Corda en zijn aandeelhouder LRM zijn het idee genegen, net als de provincie Limburg.

‘Startups en ondernemers uit Noord-Limburg en zelfs de Kempen, die op zoek zijn naar een dergelijk aanbod, moeten ofwel uitwijken naar Hasselt of Genk, of zijn we kwijt aan campussen in Nederland, zoals de hightech campus in Eindhoven’, zegt Erik Gerits, de gedeputeerde van economie van de provincie Limburg.