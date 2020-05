Noorse bruggenbouwer in videobellen knalt beurs binnen

Het Noorse videoconferentiebedrijf Pexip heeft zijn eerste beursdag in Oslo afgesloten met bijna 40 procent winst. Pexip speelt handig in op de zwakke plekken van bekende videobelplatformen.

Zoom, Teams, Hangouts of toch maar Skype? U herkent ongetwijfeld de discussies met vrienden en collega’s over welk platform nu het best geschikt is voor een online meeting of een virtuele aperitief.

Veel IT-managers krabben zich echter in het haar door het plotse succes van videobellen. In veel organisaties worden verschillende platformen door elkaar gebruikt, wat de technische ondersteuning en de beveiliging niet eenvoudiger maakt. Ook voor videogesprekken met externe partijen is het zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt.

Daarom verbaast het niet dat beleggers zo enthousiast zijn over Pexip. Het Noorse bedrijf bouwde een softwareoplossing (met de naam ‘Infinity’) die een brug kan slaan tussen allerlei bestaande systemen en platformen. Met de ‘middleware’ kun je met eender welk toestel en platform met anderen videobellen, via dezelfde herkenbare en intuïtieve interface.

Mercedes

Ook andere bedrijven, zoals het Amerikaanse BlueJeans, brengen zulke oplossingen op de markt. ‘Maar Pexip is wel een erg mooie app met zijn focus op gebruiksgemak en veiligheid. In autotermen noem ik het soms de Mercedes van het videobellen’, zegt Bjorn Heisterkamp van Dekom, dat bedrijven adviseert over videoconferentieoplossingen.

De Noren spelen goed in op de trend dat vergaderingen veel meer virtueel en van op verschillende locaties plaatsvinden. ‘Veel bedrijven werken nog met oudere videoconferentiesystemen, van merken als Tandberg of Polycom, en zoeken een oplossing waarmee ze ook calls kunnen opzetten met andere systemen en met webplatformen zoals Skype of Zoom', zegt Heisterkamp.

Veiligheid

Pexip, in 2013 opgericht door ex-werknemers van de Amerikaanse netwerkreus Cisco en het Noorse Tandberg, heeft ook nog een andere troefkaart: zijn focus op databescherming en veiligheid. Gebruikers kunnen ervoor kiezen gesprekken niet via de publieke cloud, maar via eigen servers te laten verlopen.

‘Het onderscheidt zich daarin van Zoom, dat zich toch wat misdragen heeft in de omgang met de Europese dataregels GDPR’, zegt Heisterkamp. Onlangs raakte bekend dat Zoom data van gebruikers zonder hun toestemming doorgaf aan Facebook, en dat het datacenters gebruikt in China. Enkele organisaties hebben hun werknemers zelfs verboden Zoom nog te gebruiken.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de middleware van Pexip een blijver wordt. ‘Ik verwacht dat ze enkele jaren een belangrijke rol spelen, maar dat hun oplossing op termijn minder relevant wordt’, zegt Kris Spruyt, general manager van de audiovisuele integrator BIS Econocom. ‘Cisco en Microsoft beheren vandaag twee van de belangrijkste platformen, Webex en Teams. Ze werken aan een directe interface, waardoor de tussenlaag van Pexip overbodig kan worden. Je ziet nu al dat hardwaremakers als Logitech of Crestron daar handig op inspelen: ze ontwerpen apparatuur die volledig compatibel is met Microsoft Teams.’

Imec

Maar intussen is de Noorse software een goede oplossing om oudere systemen met elkaar te doen praten. ‘Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec bijvoorbeeld gebruikt Pixep om de link te leggen tussen zijn Cisco-toestellen en Microsoft Teams, dat de standaardtool wordt voor de hele organisatie’, zegt Spruyt.