Onderzoekers laten u voelen in virtuele realiteit

Het ‘epidermische VR-systeem’, zoals de onderzoekers van Northwestern University de technologie noemen, is een dun, flexibel laagje kunststof met geïntegreerde elektronica. Zogenaamde actuatoren die in de stof ingewerkt zitten, kunnen subtiele trillingen doorgeven aan de huid, waardoor het gevoel van aanraking gesimuleerd wordt. De ‘virtuele huid’ wordt draadloos van energie voorzien. Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature .

De technologie kan als basis dienen om handschoenen of andere attributen te maken waarmee we virtuele objecten ook echt kunnen voelen. Onderzoeker John Rogers denkt in de eerste plaats aan toepassingen rond revalidatie en nieuwe haptische interfaces om met computers te communiceren. ‘Maar ook in gaming en entertainment zien we heel wat opwindende mogelijkheden’ klinkt het. Rogers sluit niet uit dat er op termijn een compleet pak met ingewerkte sensoren kan worden ontwikkeld.