Onkraakbare cryptoportemonnee zoekt eerste kopers

Drie Belgische whizzkids hebben een digitale portemonnee ontwikkeld die cryptobeleggingen beschermt tegen diefstal. Na de eerste verkoop willen ze met hun start-up NGRAVE ook kapitaal ophalen.

De hype rond de handel in bitcoins en andere cryptomunten mag dan al een tijd gaan liggen zijn, toch zijn die munten nog altijd goed voor een gezamenlijke marktkapitalisatie van zowat 200 miljard dollar. En waar veel digitaal geld circuleert, duiken ook hackers en dieven op. Volgens cijfers van het beveiligingsbedrijf Ciphertrace zouden cryptobeleggers vorig jaar 4,5 miljard dollar zijn kwijtgespeeld, 2,6 keer meer dan in 2018.

Schermvullende weergave De oprichters van NGRAVE (van links naar rechts): Edouard Vanham, Ruben Merre en Xavier Henrickx.

De Vlaming Xavier Hendrickx kan erover meespreken. Hij verloor in 2014 al eens een deel van zijn centen bij de grote kraak van het bitcoinplatform Mt Gox. Toen hij enkele jaren later geld had opgehaald met de uitgifte van digitale coins door zijn eigen blockchainbedrijf, gingen hackers opnieuw met een deel van de opbrengst aan de haal.

Hendrickx liet het er niet bij. Hij spoorde niet alleen de dieven op, maar legde ook hun modus operandi bloot. Hij zag in dat de jonge crypto-economie ontzettend kwetsbaar was voor dergelijke diefstallen, en besloot daar dan maar zelf iets aan te doen. Samen met Ruben Merre en Edouard Vanham richtte Hendrickx de start-up NGRAVE op, met als doel een onkraakbare portemonnee voor cryptomunten te ontwikkelen.

Verkooprijp

Die portemonnee, de NGRAVE Zero, is nu verkooprijp. NGRAVE lanceert op 26 mei een crowdfunding via het platform Indiegogo, waar de ‘crypto hardware wallet’ met een korting aan de man zal worden gebracht. ‘Normaal kost de Zero iets minder dan 400 dollar, wellicht zal dat op Indiegogo zo’n 250 dollar zijn, mogelijk in combinatie met een ander product’, zegt CEO Ruben Merre.

Door ons systeem is de private sleutel nooit online te achterhalen. Ruben Merre CEO NGRAVE

De portemonnee ziet er wat uit als een smartphone en kan rekeningen in een twintigtal virtuele munten opslaan, onder meer bekende valuta als de bitcoin, de ethereum en de ripple. De beveiliging bestaat er in essentie uit dat alle kwetsbare stappen offline werden gehaald. ‘Voor elke transactie in digitale munten heb je een publieke sleutel nodig - het adres dat publiek is - en een private sleutel. Ons systeem maakt dat die private sleutel nooit online te achterhalen valt’, zegt Merre.

In principe kan je zo’n ‘private key’ ook op een harde schijf opslaan die je in een kluis opbergt. Maar als de sleutel online wordt aangemaakt, blijft er een risico, zegt Merre. De portemonnee van NGRAVE maakt de sleutels offline aan en gebruikt daarvoor zijn eigen hardware-oplossing. ‘Er bestaan chips die dat doen, maar als je zo’n standaardoplossing gebruikt, wordt je weer kwetsbaar voor achterpoortjes.’

Lichtsterkte

Bij de aanmaak van de sleutel gebruikt de NGRAVE Zero parameters die zo willekeurig zijn dat een hacker ze niet kan vinden, zoals de lichtsterkte op het moment van aanmaak. ‘Het is bovendien een interactief proces dat zo ontworpen is dat ook wij de sleutel niet te weten kunnen komen.’ Het toestelletje zelf wordt beveiligd met een combinatie van vingerafdrukherkenning en een pincode.

Om een back-up van de portemonnee te beveiligen, ontwikkelde de start-up een complementaire oplossing, NGRAVE Graphene. Die bestaat uit twee stalen platen die, wanneer je ze samenlegt, de toegangssleutel onthullen tot de versleutelde back-up. Uiteraard moeten de twee platen apart van elkaar bewaard en beveiligd worden.

Blijft de vraag hoe groot de markt is voor de unieke Belgische beveiligingsoplossing. De crowdfunding, die bedoeld is om de eerste productievolumes te financieren, moet daarvan een eerste indicatie geven. Tegen de zomer plant NGRAVE een bijkomende fondsenwerving via het platform Winwinner. Enkele maanden later zou een eerste grote kapitaalronde moeten volgen.