Online veilinghuis verdubbelt bij eerste grote overname

Het amper vier jaar oude online veilingplatform Vavato neemt zijn veel oudere sectorgenoot Jorisco, specialist in faillissementsgoederen, over. Het verdubbelt zo in omzet.

Het Sint-Niklase groeibedrijf Vavato, dat de steun heeft van durfkapitalist en serieel ondernemer Jürgen Ingels, maakt een kwantumsprong. Het neemt Jorisco over, een sectorgenoot die naam maakte met het veilen van faillissementsgoederen. Met de operatie verdubbelt Vavato in omzet, naar 45 miljoen euro.

Vavato bouwde de voorbije vier jaar een online platform uit, waarop vooral faillissementsgoederen, overstock en oldtimers geveild worden. Het platform heeft ongeveer 200.000 geregistreerde bieders. Zij komen af op de ‘grote loten’ die Vavato kan aanbieden.

Ervaring is in de sector van onschatbare waarde: curatoren zijn gewoontedieren, die voor het afhandelen van een faillissement vaak terugvallen op hetzelfde veilinghuis.

In tegenstelling tot eBay of tweedehands.be staan op Vavato geen individuele goederen. Het koppelt goederen van verschillende bestemmingen om meer kopers te trekken. ‘We kregen onlangs een lot van 50 à 60 auto’s uit Zuid-Europa aangeboden. We hebben die gekoppeld aan andere loten, zodat we meer dan honderd auto’s konden aanbieden’, zegt stichter Fons Tooten.

De redenering is dat kopers niet te porren zijn voor een online veiling van een auto, maar wel voor een online veiling van honderd auto’s. Vavato ontwikkelde de hele digitale architectuur die nodig is om zulke veilingen op het getouw te zetten: dat gaat om het biedprincipe, maar ook facturatie en betaling.

Expertise

Met de overname haalt Vavato expertise binnen. ‘Jorisco heeft een mooi trackrecord in onze sector’, legt Tooten uit. ‘Ze hebben meer dan twintig jaar ervaring in het veilen van faillissementsgoederen.’ Die ervaring is van onschatbare waarde: curatoren zijn gewoontedieren, die voor het afhandelen van een faillissement vaak terugvallen op hetzelfde veilinghuis.

Vavato maakt zich sterk dat het aan de klanten van Jorisco een beter uitgebouwd digitaal systeem kan aanbieden. Er komt binnenkort een upgrade van het veilingplatform. Daarbij zullen aanbieders en bieders elkaar kunnen ‘raten’. Er komt ook de mogelijkheid om het transport van de goederen, dat voor rekening van de bieder is, beter af te spreken.

De samengestelde groep is goed voor een omzet van 45 miljoen euro. De verhouding van de beide bedrijven is ongeveer fifty-fifty. Vavato haalde vorig jaar voor het eerst een positieve brutobedrijfswinst van 1,6 miljoen euro. Dat moet op termijn naar 2 miljoen euro. Het Jorisco-platform en de -merknaam worden na verloop van tijd geliquideerd.