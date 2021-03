Ook Belgische bedrijven slachtoffer van hacking Microsoft

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt voor een Chinees computervirus in het e-mailsysteem Microsoft Exchange. Vorige week zei Microsoft dat hackers kunnen inbreken in zijn mailsysteem via veiligheidslekken van de Exchange-software. Hackers kunnen via zo'n lek malware of gijzelsoftware installeren om langetermijntoegang te krijgen. Die kwaadaardige software blokkeert de gegevens op een netwerk en vraagt geld van de gebruiker om de computer te 'bevrijden'.