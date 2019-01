Oostendenaar surft op datagolf naar Silicon Valley

De grote namen uit de techvallei Silicon Valley sluiten een Oostendenaar in de armen. Met ‘dataraffinaderij’ Collibra, de allereerste Belgische unicorn, speelt Felix Van de Maele perfect in op de tijdsgeest.

April 2012. Collibra, een VUB-spin-off, haalt 1 miljoen euro op bij het Nederlandse Newion Investments. Met het mes op de keel, want het geld was op, zal CEO Felix Van de Maele daar vijf jaar later over zeggen: ‘Het was een wijze les: probeer geld op te halen als je het niet nodig hebt.’

Gisteren herhaalde hij dat nog eens, aan de telefoon vanuit New York. ‘CapitalG benaderde ons zelf. We hadden het geld niet nodig.’ CapitalG, dat is de investeringsarm van Google-moeder Alphabet. De kapitaalronde sloot af op 100 miljoen dollar en tilde de waardering van de scale-up boven 1 miljard dollar. De 34-jarige Van de Maele is zo dé man achter de eerste Belgische ‘unicorn’ (een groeibedrijf dat meer dan 1 miljard waard is).

Collibra is geen bedrijf waar u ooit mee in aanraking komt. Het helpt andere bedrijven hun datahuishouden op orde te houden. Elk bedrijf zit op bergen data: een e-commercebedrijf weet wat je allemaal bekeek en wat je daarna uiteindelijk kocht. Een autofabrikant weet met behulp van sensoren of de machines optimaal functioneren.

Verkeersregelaar

Voor al die datastromen is een verkeersregelaar nodig, zeker als je waarde uit die data wil puren. ‘Mensen produceren en consumeren immense hoeveelheden data’, legt Van de Maele uit. ‘Als bedrijf is het belangrijk daar processen achter te steken.’ Wie heeft er toegang tot gegevens zoals e-mailadressen, en wie tot meer gevoelige data als bankkaartnummers? Collibra levert de software die bedrijven moet helpen die vragen te beantwoorden.

Het hoeft niet te verbazen dat Silicon Valley het belang van Collibra snel doorhad. Derek Zanutto, investeerder bij CapitalG, stipte in Fortune aan hoe hij de mosterd voor de investering in Collibra haalde bij het legertje Google-ingenieurs in Californië. Ze gaven aan dat bij bedrijfsklanten databeheer steeds vaker op het verlanglijstje stond.

Bij andere grootheden uit de techvallei stak Collibra al eerder boven het maaiveld uit. Iconiq Capital, de investeringsboetiek die mag spelen met het privékapitaal van Facebook-topman Mark Zuckerberg, Twitter-CEO Jack Dorsey en LinkedIn-oprichter Reid Hoffman, deed zowel vorig jaar als het jaar voordien mee aan kapitaalrondes bij Collibra. Van de Maele boorde een echte goudader aan: hij haalde sinds de oprichting van Collibra al 233 miljoen dollar op.

Financiële crisis

De afgelopen jaren rolden verschillende golven over de bedrijfswereld die de Collibra-boot steeds hoger tilden. De financiële crisis was een eerste zegen voor de Brusselse start-up: ze joeg de Amerikaanse grootbanken in de armen van Collibra. ‘Regelgevers verplichten alle banken databeheer te omarmen. Banken moeten vandaag tot 40 rapporten per maand voorleggen aan de regulatoren’, legde Van de Maele uit in een interview met De Tijd in 2015. ‘Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de gerapporteerde data juist zijn.’

Ook de Europese regels over databescherming (GDPR) die in mei vorig jaar van kracht werden, nog zo’n regulatoir monster, waren een opportuniteit voor Collibra. Het sluitstuk van die regels speelde zich recht in de niche van Collibra af. Bedrijven zijn verplicht om binnen 72 uur na een datalek, waarbij persoonsgegevens verloren gingen, dat aan de overheden te melden.

Om dat te kunnen moet een bedrijf eerst zicht hebben op waar de data intern allemaal zitten. Collibra profileert zich net op de regulering van dat verkeer tussen versplinterde datasets. De GDPR-hype - die waarnemers omschreven als een ‘oefening in interne en externe bedrijfshygiëne’ - gaf de Collibra-sneltrein zo nog wat meer vaart. Het lijkt nog maar het begin: ook in de VS gaan stemmen op voor een Amerikaanse GDPR.

Niet alleen regulatoir, maar ook commercieel heeft Van de Maele de wind in de rug. Bedrijven stallen steeds vaker hun data bij clouddiensten, zoals Google Cloud, Amazon Web Services of Microsoft Azure. Zo’n oplossing is veel goedkoper dan in eigen serverruimte te voorzien. De investering van CapitalG doet Collibra dichterbij Google Cloud aanschuren.

Kaap

Wat is de prioriteit van Collibra nu het de mythische kaap van 1 miljard dollar heeft doorbroken? Het rijtje steden waar de Brusselaars vestigingen hebben, geeft een en ander weg: Brussel, Parijs, Londen, Wroclaw (Polen) en New York.

De geografische focus ligt op Noord-Amerika en Europa. Azië is nog niet aan de orde, bevestigt Van de Maele. Collibra wil dit jaar naar een recurrente jaaromzet van 100 miljoen dollar, gegenereerd door 650 medewerkers tegen het jaareinde.