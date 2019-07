Overheid pompt 2 miljoen in Antwerpse dronebeheerder

Het Antwerpse Unifly, dat een platform ontwikkelt om droneverkeer te managen, hijst de federale investeringsmaatschappij FPIM aan boord als investeerder.

In december vorig jaar voerde het Antwerpse Unifly een stevige kapitaalronde door: het haalde 14,6 miljoen euro op bij de Duitse luchtverkeersleider DFS en bestaande aandeelhouders. DFS kreeg zo meteen een belang van 23,3 procent in Unifly.

Die kapitaalronde krijgt nu een staartje. FPIM, de financiële arm van de federale regering, stopt 2 miljoen euro in Unifly. 'We beschouwen dat als een belangrijke verankering', zegt Unifly-CEO Marc Kegelaers. 'FPIM investeert in bedrijven die strategisch zijn voor de Belgische economie.'

Droneverkeer

Unifly's platform laat toe om het droneverkeer in goede banen te leiden. Op het platform kunnen drones getraceerd en gevolgd worden en kan ook aangegeven worden waar drones mogen vliegen en waar niet. Dat moet dronevluchten afstemmen op de rest van het luchtverkeer.

FPIM investeert in bedrijven die strategisch zijn voor de Belgische economie. Marc Kegelaers CEO Unifly

De instap van FPIM opent de deur voor Unifly om in zee te gaan met enkele Belgische overheidsinstellingen. Skeyes, de Belgische luchtverkeersleider, is weliswaar al klant bij Unifly. Ook in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk heeft Unifly een contract met de nationale luchtverkeersbeheerder.

Harmonisatie

De kapitaalronde komt er net op het moment dat de dronemarkt in volle transformatie is, vooral op Europees niveau. Begin juni kwamen er Europese regels die het droneverkeer op dit continent moeten harmoniseren.

Elke drone zal bijvoorbeeld tegen juni identificeerbaar moeten zijn en elke drone-operator moet zich tegen dan registreren in een nationaal register. Kegelaers is ervan overtuigd dat zijn platform goed geplaatst is om die omschakeling te begeleiden.