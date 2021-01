Pandemie duwt Barco in het rood

De beeldvormingsgroep duikt voor het eerst sinds 2009 netto in het rood door de pandemie. Toch gunt CEO Jan De Witte aandeelhouders als 'wachtbordje' op beterschap een stabiel dividend.

Weinig bedrijven op het Brusselse koersenbord zijn zo ingrijpend door de pandemie getroffen als Barco . Terwijl beleggers in 2019 nog feestten alsof het 1999 was, troffen de lockdowns de beeldvormingsgroep midscheeps. De cruciale Entertainmentafdeling zag zijn twee grootste klanten - bioscopen en festivalorganisatoren - in overlevingsmodus gaan. En bij de afdeling Enterprise draaide het goudhaantje, presentatietool Clickshare, in de soep door de massale leegloop van kantoren.

Logisch dus dat analisten de lat laag hadden gelegd, zeker nadat CEO Jan De Witte in oktober had gewaarschuwd voor een duidelijk lagere winstmarge over heel 2020. Dat bleek niet gelogen, leert het persbericht: De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) tuimelde twee derde naar 53,6 miljoen euro. Om de eenvoudige reden dat Barcominder snel in de kosten kon snijden dan de omzet terugliep: minus 29 procent naar 770 miljoen euro.

De bedrijfsomstandigheden zullen nog minstens gedurende de eerste helft van het jaar bepaald worden door de pandemie Jan De Witte Barco-CEO

Het gevolg is een winstmarge die halveert, van 14 naar 7 procent, terwijl de analistenconsensus op 8,2 procent rekende. En een nog grotere impact lager op de resultatenrekening, mede door 14,5 miljoen herstructureringslasten en waardeverminderingen. Barco dook netto 4,4 miljoen in het rood, het eerst jaarverlies sinds 2009.

2021 lijkt niet meteen spectaculair herstel te zullen brengen. 'De bedrijfsomstandigheden zullen nog minstens in de eerste helft van het jaar bepaald worden door de pandemie', stelt De Witte in het persbericht. Herstel bij Entertainment komt ten vroegste vanaf de tweede jaarhelft en voor Enterprise zou er voor Clickshare vanaf het tweede kwartaal beterschap moeten komen naarmate kantoren zich weer een beetje vullen. Healthcare blijft een lichtpunt met 'een gestage dynamiek'.

Dit alles zou zich moeten vertalen in een winstmarge (ebitda) in 'mid-plus single digit'. In mensentaal: meer dan 5, maar minder dan 10 procent.

Gewapend beton

Eén groot voordeel had Barco: de groep liet zich tijdens de gouden jaren niet verleiden tot grote avonturen en ging de crisis in met een balans van gewapend beton. Exclusief de cash bij het Chinese joint venture Cinionic heeft Barco netto nog altijd 128 miljoen cash op de rekening, tegenover 253 miljoen eind 2019. Dit als gevolg van de uitgekeerde dividenden, investeringen en een negatieve kasstroom van 36 miljoen tijdens het pandemiejaar.