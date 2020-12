Philips doet miljardenovername in telezorg

Telezorg of zorg op afstand is hot. Getuige daarvan de jongste overname van Philips , een van de grootste zorgtechnologiebedrijven van de wereld.

De Nederlandse trots uit Eindhoven telt 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro) - 72 dollar per aandeel - neer voor BioTelemetry , een Amerikaanse producent van systemen voor het op afstand monitoren van hartpatiënten.

'Het toont aan dat telemonitoring echt op doorbreken staat', reageert Hans Danneels van het Belgische Byteflies. De Antwerpse speler zet zijn technologie in om onder meer de hartslag en de zuurstofsaturatie van covidpatiënten met milde symptomen thuis op te volgen . De slimme pleister waarmee de metingen gebeuren, kreeg de goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA .

Philips stelt dat zijn overname - die begin volgend jaar wordt afgerond - in 2021 al tot meer omzet en winst zal leiden. Het bedrijf rekent in de VS op forse kostenvoordelen.