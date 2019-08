Pionier zelfrijdende auto's riskeert tien jaar cel

De romance met Uber duurde niet lang, want in februari 2017 kwam Waymo/Google op de proppen met een burgerlijke rechtszaak tegen Uber. Waymo beschuldigde Levandowski ervan dat hij bijna tien gigabyte aan confidentiële documenten en bedrijfsgeheimen had gedownload toen hij het bedrijf enkele maanden eerder had verlaten.

Strafzaak

Nu is het dus Levandowski zelf die gedagvaard wordt in een strafzaak in San Jose in Silicon Valley. Veel vragen over de rol van de software-ingenieur zijn immers nog niet beantwoord. Als hij veroordeeld wordt, kan hij tot tien jaar celstraf krijgen.