Problemen corona-app nog niet van de baan

De Belgische coronatraceerapp slaagt er op Android al sinds 5 à 6 januari niet meer in om de 'blootstellingchecks' voor de gebruiker bij te werken. Dat meldt de zakelijke IT-site Datanews en bevestigt Bart Preneel, professor cryptografie aan de KU Leuven en bezieler van het project, aan De Tijd. Die blootstellingchecks zijn essentieel: ze geven aan in hoeverre uw contact kwam met besmette personen en welk risico u loopt.

De problemen doken op nadat de Belgische coronatraceerapp op 6 januari begon te 'praten' met de apps die ontwikkeld zijn in tien andere Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland. De app was daardoor in staat meldingen uit te wisselen met de apps van besmette personen in die andere landen. Iemand die de Belgische Coronalert-app gebruikt, maar gaat werken in Nederland kan bij een besmetting daardoor wel Nederlanders, die hun eigen 'Coronamelder' hebben', waarschuwen.