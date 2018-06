Productiehuizen profiteren niet van gullere VRT

De openbare omroep gaf vorig jaar 10 procent meer uit aan externe producties. Toch nuanceert de sector van de productiehuizen dat hoerabericht. ‘Het is nog altijd een moeilijk verhaal.’

De VRT bestelde in 2017 voor 64,5 miljoen euro programma’s bij externe productiehuizen. Dat cijfer ligt 10 procent hoger dan vijf jaar geleden en lijkt een zegen voor de markt van lokale producties, waar krappe budgetten hoogtij vieren.

De evolutie is deels te danken aan de Vlaamse regering. Die liet in de beheersovereenkomst opnemen dat de openbare omroep procentueel meer moest besteden aan externe producties. ‘Het is een deel van de opdracht de kwetsbare productiesector te versterken door bij hen in te kopen’, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

Bijna een vijfde van de inkomsten van de VRT (19,87%) vloeit zo naar buiten, naar productiehuizen en naar bedrijven die technische ondersteuning leveren. De openbare omroep zit zo al boven het streefcijfer van 18,25 procent die het volgens de beheersovereenkomst in 2020 moest behalen.

De toenemende uitbesteding past ook in de besparingslogica van de VRT. Door meer uit te besteden moet de omroep intern minder opvangen. Daardoor kan hij de inkrimping met 200 voltijdse krachten afronden.

Discrepantie

Dat alles lijkt de productiehuizen en de facilitaire bedrijven in de kaart te spelen. Toch nuanceren die dat ze goed garen spinnen bij de uitbesteding. ‘De situatie is zeker niet substantieel verbeterd tegenover vijf jaar geleden’, stelt An Jacobs, gedelegeerd bestuurder van de koepelfederatie van productiehuizen.

Jacobs plaatst onder meer vraagtekens bij de cijfers van de VRT, die al te rooskleurig zouden zijn. ‘Ik wil niets insinueren, maar we zagen vroeger al een discrepantie tussen onze cijfers en die van de VRT.’ In 2016 klokte de VRT af op 59,2 miljoen euro voor externe producties. De cijfers van de koepelfederatie lagen lager.

Kato Maes, die samen met Tom Lenaerts het productiehuis Panenka oprichtte, spreekt zich niet uit over de cijfers, maar treedt Jacobs bij over de marktomstandigheden. ‘Het blijft een moeilijk verhaal. Het is goed dat de VRT zich wil engageren voor de sector. De budgetten zijn evenwel niet enorm hoog. Je moet nog altijd een wervend verhaal brengen.’

Series opzetten met internationale partners kan een uitweg zijn. ‘Een reeks internationaal laten gaan via partners is de sleutel om de investering te dragen.’ Voorbeelden daarvan zijn de reeksen ‘Beau Séjour’ en ‘Tabula Rasa’, die na de start op Eén een internationaal vervolg kregen.

Somber

De teneur is feller bij de facilitaire bedrijven, die zendwagens en andere technologie leveren aan de VRT. De openbare omroep gaf in die sector 16,4 miljoen uit, wat 13 procent minder is dan vijf jaar geleden.

Dat is een logische evolutie, zegt Van Goethem. Als er meer uitbesteed wordt, heeft de VRT zelf minder nood aan het inhuren van zendwagens of camera’s. De externe productiehuizen die de producties overnemen, hebben die facilitaire bedrijven even hard nodig.

Maar Wim Robberechts, de voorzitter van de koepelfederatie van facilitaire bedrijven, schetst een somber beeld. ‘We leven van boekjaar tot boekjaar, van btw-aangifte tot btw-aangifte. We zijn al blij als iedereen betaald wordt.’

In de sector wordt veel afgepingeld, iets waarvan Robberechts kan meespreken. Hij maakt al 25 jaar voor de VRT de luchtbeelden bij wielerwedstrijden, maar verloor begin dit jaar zijn contract omdat een concurrent onder de prijs ging. ‘Ik had de prijs van het vorige contract met een vierde laten zakken, maar dat was niet genoeg.’