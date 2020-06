Proximus-CEO lanceert zich via opstapje in diversiteitsdebat

Met Proximus-CEO Guillaume Boutin spreekt voor het eerst een topman van een Bel20'er zich uit in het oplaaiende diversiteitsdebat. Hij deed dat na kritiek van het Vlaams Belang op een reclame van concurrent Telenet.

Proximus-CEO Guillaume Boutin kaapte dinsdagochtend vanop zijn Twitter-account een belangrijke primeur weg. Voor het eerst nam een CEO van een Bel20'er persoonlijk stelling in het diversiteitsdebat, dat meer dan ooit oplaait na de Black Lives Matter-protesten. Boutins stellingname passeerde bijna onopgemerkt. Hij heeft 300 Twitter-volgers en de tweet was volgens de communicatiecel niet met haar doorgesproken.

Boutin reageerde op kritiek van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy op een reclamebeeld van Telenet. De Proximus-concurrent stelde voor zijn rekruteringscampagne De Verschilmakers een vacature open voor iemand die mee de erg de complexe achterkant van zijn netwerk wil beheren. De reclame toont een beeld van een vrouw met een hoofddoek.

De tweet van Van Rooy sluit aan bij het Vlaams Belang-standpunt over hoofddoeken. Islamitische landen dringen die aan vrouwen op, tweette Van Rooy. Telenet moest zich 'schamen' dat het zo'n advertentie gebruikt, fulmineerde hij. Het Twitter-account van Telenet antwoordde braaf dat 'diversiteit creativiteit en innovatie stimuleert'.

Black Lives Matter

Daarmee had het incident kunnen eindigen. Maar Boutin maakte ten persoonlijke titel een veel groter statement. Hij verspreidde de tweet van Telenet via zijn eigen kanaal en voegde eraan toe '100 procent akkoord' te zijn. 'Als je diversiteit omarmt en waardeert, krijg je zoals Telenet zegt meer innovatie en creativiteit en gaat een bedrijf erop vooruit.' Telenet-topvrouw Ann Caluwaerts bedankte hem voor die boodschap.

In de Verenigde Staten is het al jaren een trend onder bedrijven om zich uit te spreken tegen alle vormen van discriminatie. Fons Van Dyck marketeer

Met die ingreep lanceert Boutin zich op handige wijze in het diversiteitsdebat. Telenet is de eeuwige rivaal van Proximus. Met een boodschap van steun aan Telenet geeft Boutin aan dat hij verder wil kijken dan de klassieke bedrijfsdoelen, zoals producten op de markt brengen of aandeelhouders tevreden stellen.

'De stap van Boutin is logisch', zegt marketeer-veteraan Fons Van Dyck. 'In de Verenigde Staten is het al jaren een trend onder bedrijven om zich uit te spreken tegen alle vormen van discriminatie. De Black Lives Matter-protesten hebben dat versterkt. Procter & Gamble is het jongste grote bedrijf dat zich daarbij aansloot. Het riep op actief op te treden tegen racisme.'

Preken

Voor Belgische bedrijven is er geen ontkomen meer aan, oordeelt Van Dyck. 'Zwijgen is geen optie', is volgens hem de nieuwe standaard. Voor Boutin was de te zetten stap mogelijk nog het kleinst. Als CEO van een overheidsbedrijf moet hij niet alleen kijken naar winst of aandeelhouderswaarde. Proximus bepaalde vorig jaar nog dat de bonussen van de toplui ook afhangen van de reputatie van het bedrijf.

Bedrijfsleiders die de stap zetten moeten er wel over waken dat ze zelf handelen naar wat ze preken. Proximus heeft daarin zelf nog werk aan de winkel. 33 procent van de werknemers bij Proximus is vrouwelijk, blijkt uit het jaarverslag. Het bedrijf stelt 48 nationaliteiten te werk.