Proximus-kijker krijgt gepersonaliseerde reclame op RTBF

Proximus lanceert in het eerste kwartaal van volgend jaar gerichte reclamespotjes samen met Régie Media Belge. Dat is de reclameregie achter La Une en La Deux, de zenders van de RTBF. De telecomoperator treedt zo in de voetsporen van rivaal Telenet, die adverteerders al langer de optie biedt gericht te adverteren op bepaalde zenders.

Doelpubliek

Gerichte reclamespots onderscheiden zich van klassieke omdat ze vasthangen aan een bepaald doelpubliek in plaats van aan een specifiek programma of zender. U ziet dus andere reclame dan uw buur. De indeling van het doelpubliek gebeurt op basis van sociodemografische gegevens, zoals woonplaats, leeftijd en geslacht. Ook kijkgedrag, en de daaraan gekoppelde interesses, kan een criterium zijn.

Régie Media Belge zal de gerichte reclamespotjes aanbieden via verschillende kanalen. Ze komen niet alleen op digitale tv, maar ook via de smartphone of de tablet. Op digitale televisie koppelt de telecomoperator de spotjes aan individuele decoders, waarna het die inschuift in de reclameblokken.