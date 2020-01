Redding Apple-verdeler Switch afgeketst

Het lot van Switch, de grootste verdeler van Apple in België, hangt nog altijd aan een zijden draadje. Schuldeisers en investeerders raakten het niet eens over een herstelplan. De rechtbank moet zich buigen over een verkoop.

De klok tikt voor Switch, het bekendste uithangbord van Apple in ons land. Het bedrijf is met 21 winkels en 173 miljoen euro omzet de grootste Belgische ‘Apple Premium Reseller’. ‘Resellers’ hebben een geprivilegieerde relatie met de hardwaregigant. Maar Switch verkeert in zware financiële moeilijkheden. Op 31 maart vorig jaar torste het bedrijf een schuldenberg van 33,4 miljoen euro. Switch vroeg begin augustus bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Het moest tegen 1 februari schuldeisers en investeerders rond een herstelplan scharen.

Dat is finaal niet gelukt, bevestigt Harold Vanheel, de CFO, aan De Tijd. De rechter is daarom weer aan zet. Switch diende een aanvraag voor de derde fase van het gerechtelijk akkoord in. Een rechter bestudeert dan een verkoop van het bedrijf. Vanheel maakt zich sterk dat er kandidaten zijn om geld in Switch te pompen en zo het bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen. Op korte termijn is 5 miljoen euro nodig, in de eerste plaats om het eigen vermogen aan te zuiveren. Dat was aan het eind van het (verlengde) boekjaar, van september 2017 tot maart 2019, zwaar negatief: -9,6 miljoen euro.

Herstelplan

De CFO Harold Vanheel maakt zich sterk dat er kandidaten zijn om geld in het bedrijf te pompen en het zo gedeeltelijk of geheel over te nemen.

Eind december lag nochtans een herstelplan voor, maar de steun daarvoor brokkelde af in de aanloop naar het moment van de waarheid afgelopen vrijdag. Het herstelplan bestond uit een nieuw businessplan en een schuldherschikking. ‘We wilden voortaan focussen op de gewone consument en kmo’s’, zegt Vanheel. De verkoop en dienstverlening aan bedrijven en scholen bleek niet voldoende rendabel. ‘Dat zijn grote projecten, waar je veel energie insteekt en pas na enkele weken of maanden een fiat krijgt.’

Het herstelplan hield ook in dat de schuldeisers - de grootbank KBC, enkele verstrekkers van getrapte leningen en de technologiegroothandel TechData - verlies moeten slikken. Waarop de onderhandelingen over het herstelplan uiteindelijk zijn afgeknapt, wil Vanheel niet kwijt. De winkels blijven de komende dagen gewoon open.

Bezem

Switch haalde het voorbije jaar de bezem door de organisatie. Het bedrijf besteedde in april zijn hele logistieke keten (waaronder het magazijn, leveringen aan winkels en de bezorging van e-commercepakjes) uit aan TechData. In januari sloot de winkelketen 5 van de 26 winkels. Het gaat om de winkels in Brussel (zowel die in het winkelcentrum City 2 als op de Louizalaan), Leuven, Lier en Oostende. ‘In die winkels konden we te weinig ruimte vrijmaken om klanten van advies te voorzien.’ Switch wil zich onderscheiden met zijn dienstverlening, in de strijd tegen de webshops.

Switch > Apple Premium Reseller, officiële verdeler van Apple-producten met een geprivilegieerde relatie met Apple > 21 winkels (5 gesloten in januari) > 173 miljoen euro omzet (gebudgetteerd voor 2019) > 270 werknemers > Sinds augustus bescherming tegen schuldeisers, nu gerechtelijk akkoord

Het bedrijf drukte zo de logistiek- en personeelskosten. Begin vorig jaar werkten meer dan 300 mensen bij de retailer. Dat is teruggevallen naar 270. Maar Switch heeft nog een lange weg te gaan, blijkt uit het verslag van het verlengde boekjaar. Het bedrijf liet een overgedragen verlies van 15,5 miljoen euro optekenen. Dat vaagde een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro in november 2018 volledig weg en duwde het eigen vermogen in het rood. In het herstelplan was om die reden een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro opgenomen, om het eigen vermogen weer aan te sterken.

Problematische overname

Switch is na een consolidatiegolf uitgegroeid tot de grootste Belgische ‘Apple Premium Reseller’, voor concurrent Lab9 (met 9 winkels). Maar de laatste jaarrekening schetst uitgebreid waar Switch uit de bocht vloog. Het bedrijf belandde in de problemen na de overname van de veel grotere rivaal Easy-M eind 2016. Easy-M torste door een reeks overnames toen zelf al een hoge schuldgraad mee, erkent de raad van bestuur in de toelichting. Switch dekte de overname en de bestaande schuld van Easy-M af met nieuwe leningen en zadelde zichzelf zo op met een hoge schuldgraad. ‘Het was achteraf bekeken zeker niet het juiste moment om die overname te doen’, is het enige wat Vanheel daar nu over kwijt wil.

De overname kwam er op een moment dat ook operationeel donkere wolken opstaken. Webshops zoals Coolblue en Bol.com bieden ook iPhones, iPads of de Apple Watch aan. Apple biedt zijn producten ook via steeds meer kanalen aan, zoals de eigen Apple Store en breed georiënteerde elektronicaketens, stipt het jaarverslag aan. Die concurrentie zette druk op zowel de verkochte volumes als de marges die Switch kon halen op zijn verkoop. Eind juni 2018, negen maanden na de start van het boekjaar, lag de omzet 11 procent lager dan gebudgetteerd. De brutomarge lag toen 3,9 procent lager dan het jaar voorheen.