Reddit-CEO haalt 250 miljoen op dankzij leger beleggers

Nu een leger van online beleggers enkele grote jongens op Wall Street in hun hemd heeft gezet, staat het internetforum Reddit weer in de schijnwerpers. Met een kapitaalronde haalt CEO Steve Huffman 250 miljoen dollar op.

Zijn het legitieme investeerders, of lemmingen die zich samen in het ravijn werpen? Toen Steve Huffman die vraag kreeg, nam hij het meteen op voor de 'redditors', de gebruikers van zijn internetforum Reddit. 'Wallstreetbets is gesofisticeerder dan velen doen uitschijnen. Maar ik geef toe dat er ook een paar idioten bijzitten.'

Wallstreetbets is een kanaal op Reddit, het sociale medium dat Huffman in 2005 oprichtte. Doorgaans worden er, net zoals op de 2,2 miljoen andere Reddit-kanalen, foto's en posts gedeeld die, in dit geval, gelinkt zijn aan de beurs en beleggen. Maar de voorbije weken werd Wallstreetbets de verzamelplek voor een leger van beleggers die elkaar aanmoedigden aandelen te kopen van de noodlijdende spelletjesketen GameStop. De waarde van het aandeel schoot de hoogte in, wat de grote jongens op Wall Street, die hun geld net hadden ingezet op een koersdaling van GameStop, op de knieën dwong.

Wallstreetbets is gesofisticeerder dan velen doen uitschijnen. Maar ik geef toe dat er ook een paar idioten bijzitten. Steve Huffman Oprichter en CEO van Reddit

Huffman gaat mee in het 'David versus Goliath'-narratief dat de revolte tegen het grote geld van de hefboomfondsen moet verklaren. Toch profiteert de 37-jarige 'spez' - zijn gebruikersnaam op Reddit - ook zelf van de GameStop-saga. De ontploffing van Wallstreetbets leverde Reddit een pak nieuwe gebruikers - het kanaal ging in een week van 2 naar 8 miljoen volgers - en adverteerders op. Huffman zag de tijd dus rijp om extra centen op te halen en lanceerde een kapitaalronde, goed voor 250 miljoen dollar.

'Democratisch' alternatief voor Facebook

Het chatforum, dat maandelijks zo'n 430 miljoen gebruikers aantrekt, wordt zo op 6 miljard dollar gewaardeerd. En dat terwijl het ontstaan, ruim 15 jaar geleden, eerder toevallig was. Huffman ging, pas afgestudeerd als computerwetenschapper, met zijn roomie Alexis Ohanian naar een lezing van Paul Graham, een Amerikaanse programmeur en ondernemer. Na afloop raakten ze aan de praat en Graham moedigde de twee aan om zich aan te melden voor Y Combinator, zijn intussen legendarische start-upschool die onder anderen Brian Chesky, de oprichter van Airbnb, het beslissende duwtje gaf.

Het oorspronkelijke idee van Huffman en Ohanian, een maaltijdbesteldienst via sms, werd afgeketst. Tijdens een nieuwe brainstormsessie fantaseerde Huffman, die al sinds zijn achtste programmeert, over een soort 'voorpagina van het internet'. In juni 2005 werd Reddit gelanceerd, als 'democratisch' alternatief voor Facebook. Eender wie kon er eender wat posten en via 'upvotes', een voorloper van de 'like', konden Reddit-gebruikers berichten hoger of lager duwen.

6 miljard dollar Na de jongste kapitaalronde wordt Reddit op 6 miljard dollar gewaardeerd.

Backpacken in Costa Rica

Reddit werd een instantsucces, waardoor Huffman en Ohanian in 2006 al hun bedrijf verkochten aan Condé Nast, de uitgever van onder meer Vogue en The New Yorker. De deal maakte Huffman miljonair op zijn 22ste, maar hij kon niet aarden in de 'corporate' omgeving. Drie jaar later verliet hij Reddit om enkele maanden te backpacken door Costa Rica.