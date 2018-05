Regering-Trump dwingt Chinese telecomreus op de knieën

Het Chinese ZTE, hofleverancier van telecominfrastructuur aan onder meer Telenet, zet 'grote operationele activiteiten' stop als gevolg van een Amerikaanse ban.

Het Amerikaanse verzet tegen Chinese producenten van smartphones of netwerkapparatuur heeft een eerste slachtoffer gemaakt. Het Chinese ZTE, gevestigd in de Chinese technmetropool Shenzhen, maakt in een melding aan de beurs van Hong Kong gewag van grote interne problemen.

ZTE heeft ook een samenwerking lopen met de Vlaamse telecomoperator Telenet om antennes en componenten te leveren voor 5G, de nieuwe generatie supersnel mobiel internet.

De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, vaardigde midden april sancties uit tegen ZTE. Die volgden op een eerdere straf voor ZTE, in maart 2017, omdat het Chinese bedrijf Amerikaanse componenten had verwerkt in apparatuur voor de Noord-Koreaanse en Iraanse markt. Dat kwam neer op een ontwijking van het handelsembargo.

ZTE ging in eerste instantie akkoord met een boete van 1,2 miljard dollar. Daar kon een extra exportverbod bovenop komen, als het bedrijf nogmaals in de fout ging. Midden april oordeelde het Amerikaanse Bureau of Industry and Security (BIS) dat zoiets wel degelijk het geval was.

ZTE zou valse verklaringen afgelegd hebben in de onderhandelingen. Het beloofde onder meer geen bonussen te geven aan de werknemers betrokken bij de schendingen van het embargo. Dat zou nu wel gebeurd zijn, schrijft het persagentschap Reuters.

Schermvullende weergave Telenet-CEO John Porter, tweede van links, opende in oktober nog samen met Europees ZTE-topman Xiao Ming (l.) en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een nieuw onderzoekscentrum in Woluwe ©BELGA

De ban heeft grote gevolgen voor ZTE. Het betekent dat Amerikaanse bedrijven, zoals chipfabrikant Qualcomm, geen onderdelen meer mogen uitvoeren richting ZTE. Het bedrijf moest in allerijl overschakelen naar chips van het Taiwanese Mediatek. Maar het is zeer de vraag of dat iets verandert voor de Telenet-leverancier.

In de melding beklemtoont ZTE dat het nog voldoende cash heeft en kan voldoen aan zijn commerciële verplichtingen. Het bedrijf werkt hard met de bevoegde Amerikaanse autoriteiten om het verbod ‘aan te passen of te laten intrekken’.

Telenet

Maar tot dat moment liggen ‘grote operationele activiteiten’ van het bedrijf stil. Het aandeel van ZTE is al sinds midden april geschorst. Bij Telenet - dat in oktober in aanwezigheid met de ZTE Europe-topman een innovatiecentrum in Woluwe opende - wordt gekeken naar de mogelijke impact.

In de marge van de resultaten over het eerste kwartaal liet Telenet weten dat de upgrade van het netwerk van operator BASE al voor 95 procent af is.