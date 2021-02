Robot wordt rozensnoeier

Bij Robovision in Zwijnaarde tekent zich de toekomst van AI af: rozen snoeien, gepersonaliseerd onderwijs geven en coderen door tegen computers te praten.

Tegenwoordig kunnen robots automatisch rozen snoeien. Aan een computerscherm vult iemand een online formulier in, want er moeten 'klassen', zeg maar categorieën, worden gecreëerd. 'Hoofdstam' is zo'n klasse, 'zijtak' een andere. Vervolgens worden beelden getoond van planten en de operator klikt aan wat een 'hoofdstam' en wat een 'zijtak' is. Het systeem gebruikt die kennis, zodat het zelf de onderdelen van de plant leert te detecteren en de robots de planten automatisch kunnen snoeien. Planten en snoeien gebeurt tegen meer dan 1.600 rozenstekken per uur.

Geen code

Robovision Robovision is gevestigd in Zwijnaarde en telt zo'n honderd werknemers. Het bedrijf ontwikkelt deeplearningsoftware die machines efficiënter maakt in de landbouw, de maakindustrie, de beveiligingssector en de medische wereld. Het won vorig jaar de award van Scale-up van het jaar. Stichter Jonathan Berte studeerde toegepaste fysica en en specialiseerde in neurowetenschap. Hij werd in 2019 uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar. Robovision wil deep learning democratiseren en op industriële schaal toepassen. Het platform van het bedrijf wordt wereldwijd gebruikt. Het is een snel groeiend bedrijf. De omzet bedraagt 8 miljoen euro. Robovision zit in het pre-IPO programma van Euronext, TechShare. Dat is een jaarprogramma waarbij experten uitleggen hoe een bedrijf zich moet voorbereiden op een beursgang.

De mensen achter de schermen zijn geen programmeurs en schrijven geen code. Het is alsof ze met een soort Photoshop bezig zijn, en plaatjes inkleuren, ‘data annoteren’ heet dat in het wereldje. In werkelijkheid heet het systeem RVAI, een platform van het bedrijf Robovision in Zwijnaarde. De annotaties zijn een leerhulp voor het artificiële brein van de robots, in dit geval machines van het Nederlandse ISO Group.

'We vertrekken van serres die net zo goed in de Middeleeuwen hadden kunnen bestaan. Nu zijn het volledig gerobotiseerde omgevingen waar alles op basis van deep learning wordt geplant', zegt Robivison-stichter en CEO Jonathan Berte. Deep learning is een specifieke soort artificiële intelligentie die losjes is geïnspireerd door de structuur van het menselijke brein. Ze maakt het mogelijk dat computers autonoom dingen leren op basis van data.

'Wij laten belangrijke kosten verdwijnen. In plaats van wekelijks uitzendkrachten uit Bulgarije te halen, gaat het tuinbouwbedrijf een banklening aan tegen een rente van 0,7 procent om een robotinstallatie te financieren die op een tweetal jaar is terugbetaald.'

De jongste maanden alleen al zijn tientallen plantrobots besteld. De pandemie maakt het werken met buitenlandse arbeiders sowieso moeilijk. 'In het Nederlandse tuinbouwbedrijf Florensis werken nu meer mensen dan voor de robotisering. Bovendien trekt het makkelijker medewerkers aan omdat die een job als 'hightechoperator' krijgen', legt Berte uit. Hightech, maar programmeren in de klassieke zin is niet nodig.

Geen geduld

Hoe ziet de toekomst van programmeurs er dan uit? Is het nog de moeite talen zoals Java en Python te leren? 'Op dit moment is het nog nodig te kunnen programmeren, maar dat gaat te traag. De nieuwe generatie heeft overigens geen geduld meer. Alles moet flitsend gaan.'

De typische elementen van het programmeren, zoals het uitschrijven in formele taal van 'if'- en 'else'-uitdrukkingen die het programma een bepaalde weg uitsturen, zijn volgens Berte binnen een tiental jaar niet meer nodig.

Als je de wereld wil verbeteren, word je maar beter techondernemer. Jonathan Berte CEO Robovision

Net zoals een CEO een assistent instructies geeft om een Powerpoint-presentatie te maken, zullen we in toenemende mate applicaties kunnen bouwen door met een AI-systeem te praten in natuurlijke taal. Nu al zijn er taalmodellen, zoals GPT-3, die teksten genereren die door mensen geschreven lijken te zijn. Dat zal ook steeds meer met code kunnen.

In de toekomst typen we niet meer op een laptop of pc om systemen te programmeren. Dat kan volgens Berte een gezonde, sportieve activiteit worden. 'Persoonlijk droom ik van een programmeerruimte in mijn huis, waar ik met een bril voor virtual reality blokken op verschillende plekken kan leggen. In die blokken zit code, maar daarvoor zorgt een AI-systeem. Ik moet gewoon de blokken zo organiseren dat ze een werkend concept vormen. Het moet zo intuïtief zijn dat je geen handleiding moet lezen noch een cursus volgen. In de plaats komt een conversatie in natuurlijke taal met een AI-systeem.'

Ondernemerschap en onderwijs

In het onderwijs moet de focus volgens Berte verschuiven naar creativiteit en ondernemerschap. De tools om een product te zullen gratis zijn, met een winstdeelname achteraf als het een succes wordt. 'Ik wil ons Robovision-platform gerust gratis aan een geniale 18-jarige geven, maar als die er een groot succes mee boekt, willen we participeren in het project. Ik stel vast dat sommige succesrijke techondernemers in hun jeugd moeilijkheden hadden of zelfs van school werden gestuurd', merkt Berte op.

'Met AI weet je of iemand geïnteresseerd is dan wel afhaakt. Alles is tenslotte data. Een goed gebruik van AI kan het onderwijs radicaal personaliseren en tegelijk afstemmen op de noden van de samenleving. Passie moet de essentie worden van onderwijs.'

Zo'n veranderingen in het onderwijs lijken niet evident. Ze vergen ook politieke beslissingen, iets waar Berte sceptisch over is.