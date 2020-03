Robotklerk is rijp voor de beurs

UIPath, de rijzende ster in de snelgroeiende sector van robotsoftware, maakt zich klaar voor de beurs. De bots pakken dan wel mogelijk uw job af, u kunt er straks misschien uw spaarcenten in beleggen.

Een beperkte investering die je in enkele maanden terugverdient en later kan opschalen naar je hele bedrijf. Welke manager is er in dit tijdperk van hyperconcurrentie niet naar op zoek? Dat verklaart de sterke opmars van Robotic Process Automation (RPA), software die routinetaken van mensen kan leren en overnemen. Denk aan het verzamelen, bewerken en reproduceren van data uit documenten, of het scrapen van websites, het automatisch verzamelen van relevante informatie. Voor dat soort taken hadden bedrijven vroeger een leger kantoorkleren in dienst.

RPA is mogelijk het meest gehypete drieletterwoord in het eerder saaie wereldje van de bedrijfssoftware. Volgens het studiebureau Gartner was RPA in 2018 met een groei van 63 procent de sterkste klimmer in die sector. Eén bedrijf groeide evenwel tien keer zo snel als dat sectorgemiddelde: UiPath, dat vorige week aankondigde mogelijk de stap naar de beurs te zetten. Met een omzet van 360 miljoen dollar heeft het naar schatting een kwart van de RPA-markt in handen.

'Dat succes dankt het grotendeels aan zijn filosofie van een open ecosysteem. De tool UiPath Studio is een gratis ontwikkelomgeving voor training, testing en niet-commerciële doeleinden. Ook biedt het online gratis kwalitatieve opleidingen aan.

'Zo ontwikkelde UiPath een developer community ontwikkeld van bijna 750.000 mensen', zegt Joris Van Ostaeyen van de Vlaamse RPA-integrator Robonext, die met UiPath samenwerkt. 'De twee andere grote RPA-aanbieders, Automation Anywhere en BluePrism, beginnen dat model nu te kopiëren.'

CIA en McDonald's

Het groeiverhaal van UiPath is opmerkelijk. Ooit begonnen als een Roemeense start-up boekt het nu succes in de Verenigde Staten, waar het de CIA, de Amerikaanse marine en McDonald's tot zijn klanten rekent. Bij de durfkapitaalreuzen Sequoia, CapitalG, Wellington Management en Sands Capital haalde het honderden miljoenen op. In de laatste kapitaalronde vorig jaar werd het op 7 miljard dollar gewaardeerd. Een beursnotering vindt volgens Daniel Dines, de medeoprichter en CEO, ten vroegste begin 2021 plaats.

Of UiPath een interessante belegging wordt, hangt af van de introductieprijs op de beurs. Aan de groei van de RPA-markt zal het in elk geval niet liggen. Specialisten voorspellen dat de sector de komende jaren 3 tot 4 keer groter wordt.

RPA werd eerst vooral gebruikt in de financiële sector, met de banken KBC en Belfius als voortrekkers in ons land. 'Vandaag wordt de techniek in alle sectoren toegepast, ook in productiebedrijven, zegt Van Ostaeyen. 'Een van onze klanten, het chemiebedrijf Toyo Ink, gebruikt RPA om de juiste labels te printen voor de inktpotten die van de band rollen. De snelle terugverdientijd - zes tot negen maanden is het criterium - verklaart veel van het succes van RPA.'