Robotpak maakt van magazijnier nog geen Superman

Exoskeletons of robotpakken zijn onvoldoende matuur om in te zetten voor het heffen en verplaatsen van zware dozen in magazijnen. Ze beperken de bewegingsvrijheid en ontlasten de rug en schouders te weinig.

VIL, het Vlaamse innovatieplatform voor de logistieke sector, onderzocht samen met Vlaamse verladers en logistieke dienstverleners of exoskeletons nuttig kunnen zijn in magazijnen. Zo’n robotpak is een draagbare externe structuur die het menselijk lichaam meer kracht en uithoudingsvermogen geeft.

De technologie is niet nieuw, sinds de jaren 60 wordt ze ingezet voor revalidatie in de gezondheidszorg. Sinds kort worden exoskeletons ook gebruikt in de industrie om zware gereedschappen of ladingen te heffen of om statische handelingen minder onaangenaam te maken, zoals aan de assemblagelijn van een autofabriek.

Ook in de logistieke sector is er, ondanks de oprukkende automatisering, nog veel manuele arbeid die gepaard gaat met fysieke belasting: orderpicking, verpakken, stapelen, laden en lossen. Die belasting op vooral de rug en de schouders is verantwoordelijk voor één op de drie à vier ziektedagen. Wereldwijd lijden 540 miljoen mensen aan lage rugpijn.

Om dat absenteïsme terug te dringen kunnen robotpakken een welgekomen hulpmiddel zijn, dacht het innovatieplatform VIL. Samen met onder meer Colruyt, Bpost en Danone werden tests gedaan met de passieve exoskeletons, die de menselijke kracht herverdelen en via veren energie opslaan en vrijgeven. Er zijn ook actieve exoskeletons die motorisch aangedreven worden, maar die zijn nog onvoldoende beschikbaar in Europa.

Neveneffecten

De resultaten van de tests vallen tegen. De metingen met oppervlaktesensoren op het lichaam geven aan dat de robotpakken de rugspieren slechts met zo’n 10 procent ontlasten. Bovendien verschuift de last in sommige gevallen naar de schouders of de heupen. En er zijn nog neveneffecten. Exoskeletons beperken de bewegingsvrijheid bij het wandelen en het op- en afstappen van een heftruck. Ze zijn warm en zwaar om te dragen. En ze zijn vermoeiend: je moet eerst tegen de veer in bewegen om er vervolgens steun van te krijgen.

Exoskeletons zijn een hulpmiddel, geen wonderoplossing. Roeland Motmans Ergonoom bij Colruyt

VIL en de logistieke spelers besluiten dat de technologie potentieel biedt, maar nog veel optimalisering nodig heeft. ‘Exoskeletons zijn een hulpmiddel, geen wonderoplossing’, zegt Roeland Motmans, ergonoom van Colruyt. Patricia Vertongen, preventie-expert bij Bpost, sluit zich daarbij aan. ‘We moeten voort inzetten op het verbeteren van de ergonomie in werkposten en -processen, zoals dozen niet onder kniehoogte zetten en in voldoende jobrotatie voorzien.’