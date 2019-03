Roemeense robosoftware is meer dan 7 miljard dollar waard

UiPath, een AI-softwarebedrijf dat werd opgericht door twee Roemeense ingenieurs, heeft meer dan 400 miljoen dollar opgehaald en wordt nu op ruim 7 miljard dollar gewaardeerd.

UiPath is een weinig bekend technologisch succesverhaal van Europese bodem. De Roemeense ondernemers Daniel Dines en Marius Tirca, tot vandaag CEO en CTO (technologisch directeur), richtten het in 2005 op als één van de allereerste spelers in ‘Robotic Process Automation’ of RPA. Dat is een buzzword voor intelligente software die allerlei routinetaken kan overnemen die traditioneel door mensen worden gedaan.

Het bedrijf begon in de Roemeense hoofdstad Boekarest, maar de hoofdzetel ligt sinds 2017 officieel in New York. UiPath telt intussen bijna 2.000 werknemers en werkt voor wereldbedrijven als BMW en Huawei.

De fenomenale groei werd mee mogelijk gemaakt door heel grote kapitaalrondes tegen een exponentieel klimmende waardering. In 2017 was UiPath een goede 100 miljoen dollar waard, vorig jaar drie miljard, en nu is sprake van meer dan zeven miljard.

Duurste RPA-bedrijf

Daarmee zou het bedrijf voor zover bekend de hoogste waardering hebben in de RPA-branche, en één van de duurste AI-bedrijven ter wereld zijn. Het Chinese SenseTime klokte na een kapitaalronde vorig jaar af op 4,5 miljard dollar.

In de lopende kapitaalronde, die binnenkort wordt afgerond, haalt het bedrijf 400 miljoen dollar op, zowat evenveel als in alle vorige rondes samen. Als investeerders worden onder meer Coatue en T. Rowe Price genoemd.