Roep voor Europees AI-instituut zwelt aan

Voor de tweede keer in enkele weken roepen Europese onderzoekers op de krachten te bundelen rond artificiële intelligentie.

600 Europese experts in artificiële intelligentie proberen in een nieuwe open brief Europa wakker te schudden voor hun onderzoeksdomein.

Europese en nationale overheden moeten hun steun voor onderzoek en innovatie rond artificiële intelligentie dringend opvoeren. Artificiële intelligentie is het idee dat machines of algoritmes dezelfde taken kunnen uitvoeren als hun menselijke tegenhangers. Die komen zo qua intelligentie op hetzelfde niveau.

De Europese Commissie legde eind april al een strategisch plan op tafel, met een budget van 1,5 miljard euro. Maar tegen 2020 is een totale inspanning van 20 miljard euro nodig, in samenwerking met andere overheden en de private sector, berekende diezelfde Commissie.

China

Investeren in onderzoek en onderwijs rond artificiële intelligentie is twee keer slim: het brengt slimme mensen en slimme machines voort. Holger Hoos professor Machine Learning, Universiteit van Leiden

De onderzoekers benadrukken nog eens de 'race' die er aan de gang is met andere continenten. De Verenigde Staten en China investeren fors in big data, waarmee algoritmes getraind kunnen worden, en in artificiële intelligentie zelf. China heeft de ambitie om tegen 2030 koploper te zijn in de technologie.

Dat is geen loze ambitie. Door de immense hoeveelheid internetgebruikers in het land - 700 miljoen volgens laatste schattingen - genereren de Chinezen veel data. Die zijn van cruciaal belang om machines en algoritmes te laten 'bijleren'. Het maakt dat ook de Europese onderzoekers vragen de handen in elkaar te slaan.

CERN

'Investeren in onderzoek en onderwijs is slim', zegt Holger Hoos, professor in 'machine learning' aan de Universiteit van Leiden en een van de initiatiefnemers. 'Investeren in onderzoek en onderwijs rond artificiële intelligentie is twee keer slim: het brengt slimme mensen en slimme machines voort.'