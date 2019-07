Russische app zamelt op grote schaal foto's van gezichten in

FaceApp, een app die uw gezicht vele jaren ouder maakt, is bezig aan een opmars. Maar de app verzamelt data op grote schaal én is van Russische makelij.

'Transformeer je gezicht met behulp van artificiële intelligentie!' Het is de pitch van de plots razend populaire mobiele applicatie FaceApp. Met de tool kan je foto's van je gezicht maken, en je gezicht daarna jonger of ouder maken, of zelfs laten veranderen van geslacht. Er zijn ook allerhande filters die je gezicht er knapper kunnen doen uitzien.

De plotse populariteit van de app is opmerkelijk, want hij bestaat al twee jaar. De app zag begin 2017 het levenslicht en is ontwikkeld door het Russische Wireless Lab OOO, uit Sint-Petersburg. Dat bedrijf werd opgericht door een ex-werknemer van Yandex, een Russische internetmoloch.

Privacy

Critici plaatsen vraagtekens bij het privacybeleid van het bedrijf. Dat is opgesteld in januari 2017, nog voor de invoering van de strenge Europese databeschermingsregels (GDPR) in mei vorig jaar. FaceApp verzamelt de foto's van de gezichten gemaakt in de appomgeving. Het kan die kan delen met andere bedrijven, die 'juridisch tot dezelfde groep behoren waar FaceApp deel van uitmaakt'.

Een grote database van gezichten is interessant voor het trainen van zelflerende algoritmes die aan gezichtsherkenning doen.

Voorts verzamelt FaceApp ook specifieke gegevens van je smartphone, of data via het plaatsen van cookies (kleine bestandjes binnen de online omgeving voor advertenties, dienstverlening of beveiliging). Ook je IP-adres slaat het bedrijf op. Het zijn elementen waarmee de gebruiker allemaal akkoord gaat bij het installeren van de app.

Gezichtsherkenning

Vooral het opslaan van foto’s van gezichten op grote schaal is een potentieel risico. Een grote database van gezichten is interessant voor het trainen van zelflerende algoritmes die aan gezichtsherkenning doen. Die moeten 'leren' hoe een gezicht eruit ziet en hebben daarvoor databases ter training nodig.

FaceApp benadrukt wel dat het niets doorverhuurt of -verkoopt aan derde partijen. Maar er zijn voorbeelden te over waarbij databases met gevoelige persoonsgegevens in verkeerde handen vielen. Het beroemdste is het schandaal van Facebook en het Britse bigdatabedrijf Cambridge Analytica. De gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers vielen toen ten prooi.

Filter

Apps die een filter toevoegen aan je gezicht zijn zeker niet nieuw. Ook Instagram (Facebook) en Snapchat doen het. Maar in een interview met de Amerikaanse techsite TechCrunch eind 2017 legt oprichter Yaroslac Goncharov uit dat zijn app anders te werk gaat. 'We onderscheiden ons via fotorealisme. Andere apps wijzigen bewust de foto om haar entertainend te maken. Maar zo is het geen echte foto meer.'