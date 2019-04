Samsung en co. lijden onder geheugenchipdip

De bedrijfswinst van de Zuid-Koreaanse producent van smartphones en geheugenchips dook in het eerste kwartaal fors lager. Een slappe vraag naar geheugenchips is de boosdoener.

Samsung, tot op heden ’s werelds grootste chipproducent naar omzet, publiceerde gisteren een erg teleurstellende prognose voor zijn resultaten van het eerste kwartaal. Vooral de forse daling van de bedrijfswinst sprong in het oog. Samsung gaat uit van een bedrijfswinst van 6.200 miljard Koreaanse won (4,9 miljard euro). Dat is een daling van liefst 60 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De malaise bij Samsung draait rond geheugenchips, die cruciaal zijn voor de werking van smartphones, laptops, maar ook datacenters. Samsung produceert onder meer NAND-chips, voor de opslag van foto’s en muziek, en DRAM-chips, zodat toestellen kunnen multitasken. De productie van zulke chips is een lucratieve business voor Samsung. Volgens cijfers uit het vierde kwartaal van 2018 is de activiteit goed voor bijna 72 procent van de operationele bedrijfswinst.

Smartphone

De crisis rond de geheugenchips is niet beperkt tot Samsung. Wereldwijd slabakt de vraag naar smartphones. In het laatste kwartaal van vorig jaar stagneerde de wereldwijde smartphoneverkoop, met een groei van amper 0,1 procent naar 408,3 miljoen toestellen. Dat blijkt uit cijfers van de marktonderzoeker Gartner. Apple kwam begin januari met een uitzonderlijk omzetalarm op de proppen, door een ‘lager dan verwachte iPhone-omzet’.

Afnemers van geheugenchips maken door de slabakkende smartphoneverkoop en de bezorgdheid over de handelsspanningen tussen de VS en China eerst hun voorraden op. Dat leidt ertoe dat de producenten van geheugenchips op grotere voorraden zitten. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal achterhaalde bij industriële bronnen dat de voorraden bij Samsung dubbel zo groot zijn als normaal.

Overproductie

Toch zien beleggers beterschap aan de horizon. Het aandeel van Samsung won dit jaar al 21 procent, dat van Micron 35 procent. De verwachting is dat de vraag naar en de prijzen van geheugenchips later dit jaar weer opveren. De gesprekken tussen de VS en China over de handelsoorlog spelen daar ook hun rol in.