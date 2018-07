Samsung en co somberen over de smartphone

's Werelds twee grootste smartphonebouwers laten vandaag in de boeken kijken - en geven zo een stand van zaken over de 'gezondheid' van de smartphonemarkt. De marktleider, het Zuid-Koreaanse Samsung , presenteerde zijn cijfers al, het Amerikaanse Apple volgt dinsdagavond nabeurs.

Paradepaardje

Mede-boosdoener is de smartphonetak. De resultaten verslechterden daar, erkent Samsung, door toegenomen kosten en dalende omzet . De Zuid-Koreanen gaven meer uit aan marketing , maar daar stond niet meteen iets tegenover. 'De verkoop van de Galaxy S9 was lager dan verwacht', valt te lezen.

Het Galaxy S-model is traditioneel het paradepaardje van Samsung, dat het meestal eind februari op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona voorstelt. Maar de Galaxy S9 kan de schoenen van zijn voorgangers dus niet vullen.

Vervangtoestel

Dat is mogelijk te wijten aan de algemene stand van de smartphonemarkt. De rek is er daar een beetje uit. Zo zakte in het vierde kwartaal van 2017 de wereldwijde verkoop van smartphones voor de eerste keer sinds de start van de tellingen in 2004. In het eerste kwartaal van dit jaar was er wel terug groei.